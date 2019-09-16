В Риге посчитали работу России с соотечественниками угрозой нацбезопасности

Участники вселатвийской акции "Марш за русские школы — наш выбор" в Риге. Архивное фото

Участники вселатвийской акции "Марш за русские школы — наш выбор" в Риге

РИГА, 16 сен – РИА Новости. В Латвии обеспокоены работой России с молодым поколением соотечественников, в том числе в сфере укрепления исторической памяти, считают, что это создает долгосрочные риски в сфере защиты конституционного строя балтийской республики.

"Россия использует политику соотечественников в качестве инструмента для вовлечения соотечественников в Латвии в деятельность, направленную против национальной безопасности государства. Одним из главных приоритетов России в рамках политики соотечественников в последние годы стало укрепление исторической памяти и военно-мемориальная работа", - сказано в проекте концепции национальной безопасности Латвии, подготовленном МВД республики.

Также в МВД отмечают, что Россия проводит работу по восстановлению и содержанию памятников, чтобы с их помощью подчеркнуть историческое присутствие России на территории Латвии. "Таким образом Россия стремится к собственной интерпретации исторических событий, отрицая факт оккупации Латвии и ставя под сомнение основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии", - сказано в проекте документа.

В концепции также сказано, что работа России с молодым поколением соотечественников создает долгосрочные риски в сфере защиты конституционного строя Латвии.

"Предоставление стипендий для обучения в российских университетах и усилия по вовлечению молодых соотечественников в российские молодежные мероприятия - лишь некоторые из способов, которыми Россия стремится создать лояльное молодое поколение, которое в будущем можно будет использовать для реализации своих интересов", - сказано в документе.

По мнению авторов концепции действия России направлены против Латвии. "Эти действия России противоречат усилиям Латвии по созданию сплоченного гражданского общества и могут создать риски для евроатлантической геополитической ориентации Латвии", - подчеркивается в концепции.