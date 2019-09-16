Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T14:26Z
https://ria.ru/20190916/1558732487.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152863/61/1528636122_0:321:3070:2048_1036x0_80_0_0_98827ae76ff5785230f3922670208aca.jpg
РИА Новости

В Риге посчитали работу России с соотечественниками угрозой нацбезопасности

14:26 16.09.2019
389
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУчастники вселатвийской акции "Марш за русские школы — наш выбор" в Риге
Участники вселатвийской акции Марш за русские школы — наш выбор в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Участники вселатвийской акции "Марш за русские школы — наш выбор" в Риге. Архивное фото
РИГА, 16 сен – РИА Новости. В Латвии обеспокоены работой России с молодым поколением соотечественников, в том числе в сфере укрепления исторической памяти, считают, что это создает долгосрочные риски в сфере защиты конституционного строя балтийской республики.
"Россия использует политику соотечественников в качестве инструмента для вовлечения соотечественников в Латвии в деятельность, направленную против национальной безопасности государства. Одним из главных приоритетов России в рамках политики соотечественников в последние годы стало укрепление исторической памяти и военно-мемориальная работа", - сказано в проекте концепции национальной безопасности Латвии, подготовленном МВД республики.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
7 февраля, 17:40РИА Новости
В ОП прокомментировали решение Латвии не финансировать русскоязычные СМИ
Также в МВД отмечают, что Россия проводит работу по восстановлению и содержанию памятников, чтобы с их помощью подчеркнуть историческое присутствие России на территории Латвии. "Таким образом Россия стремится к собственной интерпретации исторических событий, отрицая факт оккупации Латвии и ставя под сомнение основы государственности, что противоречит интересам национальной безопасности Латвии", - сказано в проекте документа.
В концепции также сказано, что работа России с молодым поколением соотечественников создает долгосрочные риски в сфере защиты конституционного строя Латвии.
Вид на Старый город в Таллине, Эстония. Архивное фото
22 августа 2018, 11:29РИА Новости
Латвия и Эстония хотят взыскать с России ущерб за "советскую оккупацию"
"Предоставление стипендий для обучения в российских университетах и усилия по вовлечению молодых соотечественников в российские молодежные мероприятия - лишь некоторые из способов, которыми Россия стремится создать лояльное молодое поколение, которое в будущем можно будет использовать для реализации своих интересов", - сказано в документе.
По мнению авторов концепции действия России направлены против Латвии. "Эти действия России противоречат усилиям Латвии по созданию сплоченного гражданского общества и могут создать риски для евроатлантической геополитической ориентации Латвии", - подчеркивается в концепции.
Проект концепции 17 сентября представят в правительстве министр внутренних дел Сандис Гиргенс и начальник Службы государственной безопасности Нормунд Межвиетс.
Улица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия
30 ноября 2018, 08:00РИА Новости
"Вы никто и ничто". Как прибалты становятся бесправными рабами в Евросоюзе
4141026
Обсудить 0
МВД ЛатвииЛатвияРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России "стыдобищей"
РИА
Новости
Лидер партии Грузинская мечта Гия Вольский
Грузинские власти отвергли идею оппозиции о допсанкциях против России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
В ПАСЕ ответили Володину на критику мониторинга организации в России
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Восточном экономическом форуме
Иванов напомнил, как Черчилль сравнил Польшу в начале войны с гиеной
Лента
новостей
Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК назвала две основные угрозы для европейских устоев
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
Россия призвала выработать единые принципы ОБСЕ для наблюдения за выборами
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев останется надежным транзитером газа в ЕС, заявил Зеленский
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Помпео: атаковавшие саудовские НПЗ беспилотники запускались не из Ирака
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Иванов назвал предпосылки для фальсификации истории Второй мировой войны
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
МИД назвал удары по саудовским НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене
Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний на церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
В Фанаре винят выступивших против ПЦУ греков в поддержке Русской церкви
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт рассказал, как США воспользуются атаками на саудовские НПЗ
Здание Министерства иностранных дел РФ
Тема прав человека столкнулась с политизацией, заявили в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния