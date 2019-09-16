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РИА Новости
Культура

Группа BTS распланировала концерты после творческого отпуска

20:01 16.09.2019
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloВыступление группы BTS
Выступление группы BTS
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Южнокорейский коллектив BTS выходит из творческого отпуска и уже распланировал концерты на октябрь, сообщает NME.
Музыканты вернулись к работе 16 сентября.
Уже известно, что они продолжат свой гастрольный тур Love Yourself: Speak Yourself концертом в Саудовской Аравии 11 октября, за которым последуют выступления в Сеуле 26, 27 и 29 октября.
В начале сентября один из солистов группы Чонгук поделился с подписчиками кусочком новой песни по случаю своего 22-го дня рождения.
В прошлом месяце представитель группы, компания Big Hit Entertainmen, сообщала о том, что они возьмут небольшой перерыв, чтобы "отдохнуть и перезагрузиться".
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