Группа BTS распланировала концерты после творческого отпуска

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Южнокорейский коллектив BTS выходит из творческого отпуска и уже распланировал концерты на октябрь, . Южнокорейский коллектив BTS выходит из творческого отпуска и уже распланировал концерты на октябрь, сообщает NME.

Музыканты вернулись к работе 16 сентября.

Уже известно, что они продолжат свой гастрольный тур Love Yourself: Speak Yourself концертом в Саудовской Аравии 11 октября, за которым последуют выступления в Сеуле 26, 27 и 29 октября.

В начале сентября один из солистов группы Чонгук поделился с подписчиками кусочком новой песни по случаю своего 22-го дня рождения.