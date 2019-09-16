Пресс-конференция Путина, Эрдогана и Роухани. Прямая трансляция

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Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят совместную пресс-конференцию в рамках переговоров по Сирии.

Лидеры России, Турции и Ирана встретились в Анкаре для обсуждения урегулирования ситуации в Арабской республике.

Это уже пятый саммит глав государств — гарантов Астанинского процесса. По итогам предыдущих были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и территориальной целостности Сирии.