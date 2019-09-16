Пресс-конференция Путина, Эрдогана и Роухани. Прямая трансляция

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани проводят совместную пресс-конференцию в рамках переговоров по Сирии.
Лидеры России, Турции и Ирана встретились в Анкаре для обсуждения урегулирования ситуации в Арабской республике.
Это уже пятый саммит глав государств — гарантов Астанинского процесса. По итогам предыдущих были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и территориальной целостности Сирии.
Ранее уже состоялись встречи Путина и Эрдогана, а также Эрдогана и Роухани.