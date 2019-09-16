Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit

ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.

В начале сентября британский парламент принял закон, обязывающий премьера предотвратить выход страны из ЕС без соглашения. Brexit должен состояться 31 октября, однако если до 19 октября кабинет министров не сможет согласовать и утвердить условия сделки с ЕС, то премьер будет обязан отправиться в Брюссель и просить переносов сроков выхода из Евросоюза. Ранее Джонсон заявлял, что скорее "умрет под забором", чем будет просить об отсрочке у ЕС. В понедельник Джонсон отправился на встречу с Юнкером в Люксембург.

"Стороны провели конструктивную встречу. Лидеры обсудили проходящие переговоры (о новых условиях Brexit)… Премьер-министр подтвердил, что не будет просить переносов сроков Brexit и выведет страну из Евросоюза 31 октября. Лидеры договорились об активизации дискуссии и проведении ежедневных встреч переговорщиков", - сообщил журналистам по итогам встречи официальный представитель канцелярии британского премьера.

По его словам, во встречах будут участвовать глава переговорной группы ЕС Мишель Барнье и министр Британии по вопросам Brexit Стивен Баркли.