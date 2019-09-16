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РИА Новости

Джонсон подтвердил, что не будет просить о переносе сроков Brexit

16:04 16.09.2019
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© REUTERS / Gonzalo FuentesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил на встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, что не намерен просить о переносе сроков Brexit.
В начале сентября британский парламент принял закон, обязывающий премьера предотвратить выход страны из ЕС без соглашения. Brexit должен состояться 31 октября, однако если до 19 октября кабинет министров не сможет согласовать и утвердить условия сделки с ЕС, то премьер будет обязан отправиться в Брюссель и просить переносов сроков выхода из Евросоюза. Ранее Джонсон заявлял, что скорее "умрет под забором", чем будет просить об отсрочке у ЕС. В понедельник Джонсон отправился на встречу с Юнкером в Люксембург.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Вчера, 15:43РИА Новости
Офис Джонсона не уточнил, как премьер проведет Brexit без соглашения
"Стороны провели конструктивную встречу. Лидеры обсудили проходящие переговоры (о новых условиях Brexit)… Премьер-министр подтвердил, что не будет просить переносов сроков Brexit и выведет страну из Евросоюза 31 октября. Лидеры договорились об активизации дискуссии и проведении ежедневных встреч переговорщиков", - сообщил журналистам по итогам встречи официальный представитель канцелярии британского премьера.
По его словам, во встречах будут участвовать глава переговорной группы ЕС Мишель Барнье и министр Британии по вопросам Brexit Стивен Баркли.
На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября. Джонсон дважды вносил предложение о проведении досрочных выборов, и оба раза парламент его отклонял.
Флаг Великобритании на саммите ЕС в Брюсселе
11 сентября, 13:25Акценты
Референдум просрочен, давайте новый. Британцы устали от Brexit'аБритания вот уже три года только и рассказывает, как она выходит из Евросоюза, и не сдвигается при этом ни на шаг. Лейбористы считают, что пора заканчивать: поиграли в Brexit – и хватит.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitБорис ДжонсонЖан-Клод ЮнкерЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
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