Минздрав намерен обеспечить ФАПы в регионах машинами высокой проходимости

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Минздрав РФ планирует обеспечить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) служебными автомобилями высокой проходимости, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" глава ведомства Вероника Скворцова.
Она отметила, что один ФАП обслуживает примерно 15-20 квадратных километров, иногда фельдшер вынужден перемещаться пешком по этой территории.
"Естественно, мы поставили вопрос еще три года назад о повышении мобильности фельдшерских врачебных кадров. И такие регионы, как Вологодская область, Самарская, Тульская, Калужская, уже обеспечили свои ФАПы отечественными автомобилями, скажем, "Нивами" высокой проходимости, с хорошим приводом. Мы сейчас в систему дополнительных мер включили обеспечение всех фельдшеров такими возможностями. Важнейшее направление, оно будет содействовать развитию автопрома, а также помогать проводить подворовые обходы пациентов с хроническими заболеваниями, патронаж пожилых пациентов", - сообщила в ходе пленарной сессии форума Скворцова.
Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16–17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.