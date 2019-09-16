Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T15:59Z
https://ria.ru/20190916/1558736785.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/94/1558329456_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_9ce612958b7d185143d0c91c554682c1.jpg
РИА Новости

Минздрав намерен обеспечить ФАПы в регионах машинами высокой проходимости

15:59 16.09.2019
206
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме
Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 16 сен – РИА Новости. Минздрав РФ планирует обеспечить фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) служебными автомобилями высокой проходимости, сообщила на форуме "Биотехмед-2019" глава ведомства Вероника Скворцова.
Она отметила, что один ФАП обслуживает примерно 15-20 квадратных километров, иногда фельдшер вынужден перемещаться пешком по этой территории.
"Естественно, мы поставили вопрос еще три года назад о повышении мобильности фельдшерских врачебных кадров. И такие регионы, как Вологодская область, Самарская, Тульская, Калужская, уже обеспечили свои ФАПы отечественными автомобилями, скажем, "Нивами" высокой проходимости, с хорошим приводом. Мы сейчас в систему дополнительных мер включили обеспечение всех фельдшеров такими возможностями. Важнейшее направление, оно будет содействовать развитию автопрома, а также помогать проводить подворовые обходы пациентов с хроническими заболеваниями, патронаж пожилых пациентов", - сообщила в ходе пленарной сессии форума Скворцова.
Четвертый ежегодный форум по биотехнологиям "Биотехмед" проходит 16–17 сентября в Геленджике. "Биотехмед" является главной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы биомедицинской отрасли, реализация нацпроекта "Здравоохранение", ведется диалог между государством и бизнесом.
Здание Министерства здравоохранения РФ
9 сентября, 11:33РИА Новости
Минздрав утвердил требования к контролю качества медицинской деятельности
1010000
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваКраснодарский крайРоссия
Рекомендуем
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Каменка Красноярского края
Все фельдшерские пункты подключат к интернету до конца 2021 года
РИА
Новости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова призвала ликвидировать дефицит объектов сельского здравоохранения
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Индонезия обеспокоена повышением налога на пальмовое масло в России
Сторонник Brexit беседует с его противниками в Лондоне. 2 сентября 2019
Еврокомиссия призвала Лондон предоставить конкретные предложения по Brexit
Лента
новостей
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав планирует внедрять электронные медицинские гаджеты
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Иранские военные задержали судно с контрабандным топливом
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 6 ноября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Офис Джонсона не уточнил, как премьер проведет Brexit без соглашения
Израильские солдаты на дежурстве в Иорданской долине
Париж и Амман обеспокоены заявлениями Нетаньяху по Иорданской долине
Место столкновения автобусов на Можайском шоссе в Москве. 16 сентября 2019
В Москве столкнулись три автобуса
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
СМИ: Aramco запускает резервные месторождения для компенсации добычи нефти
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в России Вахид Суприяди
Россия и Индонезия обсудят соглашение о стратегическом сотрудничестве
Пирс
В Зеленоградске усилят меры безопасности после гибели туриста из Латвии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния