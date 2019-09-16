Минздрав намерен обеспечить ФАПы в регионах машинами высокой проходимости

"Естественно, мы поставили вопрос еще три года назад о повышении мобильности фельдшерских врачебных кадров. И такие регионы, как Вологодская область, Самарская, Тульская, Калужская, уже обеспечили свои ФАПы отечественными автомобилями, скажем, "Нивами" высокой проходимости, с хорошим приводом. Мы сейчас в систему дополнительных мер включили обеспечение всех фельдшеров такими возможностями. Важнейшее направление, оно будет содействовать развитию автопрома, а также помогать проводить подворовые обходы пациентов с хроническими заболеваниями, патронаж пожилых пациентов", - сообщила в ходе пленарной сессии форума Скворцова.