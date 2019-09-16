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РИА Новости
Ивановская область

На фестивале "Пилот" представят 17 новых российских сериалов

15:48 16.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 16 сен – РИА Новости. Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, в его рамках жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам лучший пилот телесериала выберут зрительским голосованием. .
Среди картин, которые увидят гости фестиваля в первый день: мистическая лента "Документалист. Охотник за призраками" с Аристархом Венесом в главной роли, ироничный детектив "Герой по вызову" с Евгением Миллером, ретродрама "Тонкие материи".
"На киносмотре в Иванове также можно будет увидеть один из самых ожидаемых сериалов осени – биографическую картину "Магомаев", роль легендарного певца в которой сыграл актер Милош Бикович, консультантом на проекте выступила вдова Муслима Магомаева – Татьяна Синявская", - добавил представитель пресс-службы.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
12 сентября, 17:42Ивановская область
Глава Ивановской области выступил с инициативами на московском финфоруме
Он уточнил, что программу "Пилота" продолжат комедийные проекты "Дылды", "Девушки с Макаровым" "Иванько", "Полярный-17". Завершится второй конкурсный день проектом #DЕТКИ и новой работой Алены Званцовой "Дети". В заключительный день смотра, 22 сентября, можно будет увидеть медицинскую драму "Чудо-доктор".
Пилот - фестиваль пилотных серий новых телесериалов, а также профессиональная площадка для общения создателей сериалов. Организатором фестиваля выступает, в том числе правительство Ивановской области, пояснили в пресс-службе.
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