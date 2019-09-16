На фестивале "Пилот" представят 17 новых российских сериалов

ИВАНОВО, 16 сен – РИА Новости. Второй российский фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, в его рамках жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

По его словам лучший пилот телесериала выберут зрительским голосованием. .

Среди картин, которые увидят гости фестиваля в первый день: мистическая лента "Документалист. Охотник за призраками" с Аристархом Венесом в главной роли, ироничный детектив "Герой по вызову" с Евгением Миллером, ретродрама "Тонкие материи".

"На киносмотре в Иванове также можно будет увидеть один из самых ожидаемых сериалов осени – биографическую картину "Магомаев", роль легендарного певца в которой сыграл актер Милош Бикович, консультантом на проекте выступила вдова Муслима Магомаева – Татьяна Синявская", - добавил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что программу "Пилота" продолжат комедийные проекты "Дылды", "Девушки с Макаровым" "Иванько", "Полярный-17". Завершится второй конкурсный день проектом #DЕТКИ и новой работой Алены Званцовой "Дети". В заключительный день смотра, 22 сентября, можно будет увидеть медицинскую драму "Чудо-доктор".