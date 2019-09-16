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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Васильев вручил юбилейную медаль муфтию Дагестана

15:40 16.09.2019 (обновлено: 15:42 16.09.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства ДагестанаМедаль "20 лет разгрома международных бандформирований" в Дагестане
Медаль 20 лет разгрома международных бандформирований в Дагестане
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Дагестана
МАХАЧКАЛА, 16 сен - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев вручил муфтию республики Ахмад-хаджи Абдулаеву юбилейную медаль "20 лет разгрома международных бандформирований", сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.
В конце августа глава Дагестана подписал указ об учреждении юбилейной медали в честь 20-летия разгрома международных бандформирований в 1999 году.
"В День единства народов Дагестана глава региона Владимир Васильев вручил медаль "20 лет разгрома международных бандформирований" муфтию Дагестана, шейху Ахмад-хаджи Абдулаеву", - говорится в сообщении.
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Руководитель республики поздравил духовного лидера мусульман с Днем единства народов Дагестана и с юбилеем – ему исполнилось 60 лет.
"При этом Владимир Васильев пожелал муфтию крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, плодотворной деятельности на благо мусульманской уммы и российского общества", - отмечается в сообщении.
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Религия и мировоззрениеВладимир ВасильевЧечняРоссияДагестан
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