В Зеленоградске усилят меры безопасности после гибели туриста из Латвии

КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости. Власти Зеленоградского городского округа в Калининградской области усилят меры безопасности на променаде, где во время шторма в воскресенье туриста из Латвии смыло волной в море, сообщила пресс-служба муниципалитета со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Зеленоградска Эдуарда Колкина.

Ранее сообщалось, что в воскресенье отдыхающего в Калининградской области 49-летнего гражданина Латвии сильной волной смыло с пирса. На место сразу же вызвали спасателей и скорую помощь. Один из очевидцев достал тонущего из воды с помощью веревки, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть. Следователи СК начали доследственную проверку происшествия.

"Главой администрации дано распоряжение установить на пирсе спасательные круги с канатами. В условиях шторма, когда человека волнами может сильно ударить о берегозащитные конструкции, вряд ли можно возлагать на них большую надежду. Но, возможно, они помогут терпящим бедствие удерживаться на воде какое-то время до прибытия помощи", - сказал Колкин.

Он отметил, что городским властям предстоит усилить также профилактическую и информационную работу, будут установлены дополнительные щиты с памятками об опасности нахождения на пирсе во время шторма.