В Зеленоградске усилят меры безопасности после гибели туриста из Латвии

КАЛИНИНГРАД, 16 сен - РИА Новости. Власти Зеленоградского городского округа в Калининградской области усилят меры безопасности на променаде, где во время шторма в воскресенье туриста из Латвии смыло волной в море, сообщила пресс-служба муниципалитета со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Зеленоградска Эдуарда Колкина.
Ранее сообщалось, что в воскресенье отдыхающего в Калининградской области 49-летнего гражданина Латвии сильной волной смыло с пирса. На место сразу же вызвали спасателей и скорую помощь. Один из очевидцев достал тонущего из воды с помощью веревки, однако прибывшие на место медики констатировали его смерть. Следователи СК начали доследственную проверку происшествия.
"Главой администрации дано распоряжение установить на пирсе спасательные круги с канатами. В условиях шторма, когда человека волнами может сильно ударить о берегозащитные конструкции, вряд ли можно возлагать на них большую надежду. Но, возможно, они помогут терпящим бедствие удерживаться на воде какое-то время до прибытия помощи", - сказал Колкин.
Он отметил, что городским властям предстоит усилить также профилактическую и информационную работу, будут установлены дополнительные щиты с памятками об опасности нахождения на пирсе во время шторма.
По словам Колкина, сообщение на телефон "112" поступило в воскресенье днем от очевидцев, диспетчер передала информацию в МЧС и в службу скорой помощи. Водитель скорой помощи выехал на променад, проезд на который в экстренных ситуациях свободный — ограждения-болларды, установленные в целях безопасности отдыхающих, опускаются автоматически по сигналу операторов, однако помочь пострадавшему не удалось, он скончался на руках медиков.