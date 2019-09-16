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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 6 ноября

15:30 16.09.2019 (обновлено: 16:06 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Киевский суд в понедельник перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по ходатайству защиты, следующие слушания пройдут 6 ноября, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Андрей Доманский.
"Суд перенес заседание. У нас сегодня было заседание, но поскольку Кирилла нет, мною было подано ходатайство, потому что он находится на лечении, ходатайство было удовлетворено, и заседание было перенесено на 6 ноября на 13 часов", - заявил адвокат.
По его словам, и суд, и сторона обвинения согласились с ходатайством, которое Доманский подал в прошлую пятницу. Адвокат не смог назвать сроки возвращения Вышинского на Украину, отметив, что это связано с его лечением и вопрос выписки из больницы решают врачи.
"Он находится на стационарном лечении, мы взяли время с запасом, чтобы дать возможность Кириллу немножко окрепнуть и встать на ноги", - добавил адвокат.
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Вышинский на прошлой неделе заявил РИА Новости, что вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда 16 сентября. Он уточнил, что "госпитализирован для углубленного медицинского осмотра, которого… не было на протяжении последних полутора лет".
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова неоднократно посещала Вышинского и присутствовала на заседаниях суда по его делу, вела переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Москалькова также заявляла, что российская сторона ни разу не слышала убедительных доказательств вины Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
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Вышинский после освобождения украинским судом и приезда в Москву заявлял, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом формула "участие это не присутствие" была предложена в отношении освобождаемых граждан именно Киевом – таким образом украинский омбудсмен Людмила Денисова высказалась о деле украинских военных, вернувшихся в Киев после ареста за нарушение границы РФ в Керченском проливе. Денисова заявила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. О возможности использовать видеосвязь для рассмотрения судебных дел в отношении людей, по которым и в России, и на Украине идет расследование, говорила и российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она также заявила о необходимости решения вопроса о гарантиях соблюдения прав граждан, в отношении которых идет следствие или судебное разбирательство в обеих странах.
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Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийКиевВ мире
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