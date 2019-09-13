Вышинский не сможет присутствовать в суде 16 сентября из-за госпитализации

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил РИА Новости о своей госпитализации.

По его словам, он вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября.

Он уточнил, что ему необходим углубленный медосмотр, которого не было на протяжении полутора лет.

В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил агентству, что передал соответствующее ходатайство в суд.

Дело Кирилла Вышинского

Главного редактора портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Такое мнение не раз высказывали и представители юридического и журналистского сообществ.

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа журналиста отпустили под личное поручительство.

Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных Киевом был Вышинский, в тот же день он прилетел в Москву.

После приезда в Москву Вышинский заявил, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству.