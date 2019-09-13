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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский не сможет присутствовать в суде 16 сентября из-за госпитализации

14:10 13.09.2019 (обновлено: 14:38 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сообщил РИА Новости о своей госпитализации.
По его словам, он вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября.
Он уточнил, что ему необходим углубленный медосмотр, которого не было на протяжении полутора лет.
В свою очередь, адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил агентству, что передал соответствующее ходатайство в суд.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Дело Кирилла Вышинского

Главного редактора портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Такое мнение не раз высказывали и представители юридического и журналистского сообществ.
Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа журналиста отпустили под личное поручительство.
Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных Киевом был Вышинский, в тот же день он прилетел в Москву.
После приезда в Москву Вышинский заявил, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству.
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