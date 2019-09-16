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РИА Новости

СМИ: Aramco запускает резервные месторождения для компенсации добычи нефти

15:25 16.09.2019
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© REUTERS / Ahmed Jadallah/File PhotoНефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
© REUTERS / Ahmed Jadallah/File Photo
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco воспользуется имеющимися неактивными нефтяными морскими месторождениями, чтобы частично восполнить потерю производства этого сырья из-за атак дронов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Saudi Aramco запускает неактивные морские нефтяные месторождения - часть их запаса резервных мощностей - чтобы частично восполнить потерю добычи", - приводит агентство слова источников. При этом в компании все менее оптимистично оценивают вероятность быстрого восстановления производства нефти, отметили источники агентства.
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Ранее в понедельник агентство Рейтер передало со ссылкой на свои источники, что полное возвращение добычи нефти Саудовской Аравии к прежним уровням может занять месяцы.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщала, что страна намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов.
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Saudi AramcoСаудовская АравияИранСШАЭкономика
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