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РИА Новости

СМИ: Эр-Рияд восстановит на треть нефтедобычу к понедельнику

20:46 15.09.2019 (обновлено: 20:50 15.09.2019)
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© REUTERS / StringerДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
© REUTERS / Stringer
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов на нефтяную инфраструктуру, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
"Мы должны быть в состоянии вернуть два миллиона баррелей нефти ... к завтрашнему дню", - заявил один из чиновников.
"Ситуация определенно хуже, чем мы ожидали в первые часы после атаки, но мы стараемся убедиться, что рынок не будет испытывать никаких дефицитов, пока мы полностью не войдем в обычный режим", - добавил чиновник.
Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке Саудовской Аравии и НПЗ Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Позже йеменские повстанцы-хуситы заявили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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