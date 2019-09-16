К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Власти автономного сообщества Мурсия на юго-востоке Испании заявили о закрытии для купания популярной среди туристов песчаной косы Ла-Манга из-за прибитых к берегу мертвых тунцов, сообщает газета Periodico.
Как сообщается, рыба, которая выращивалась на ферме неподалеку от побережья, погибла в результате шторма. Из-за повреждения конструкций на ферме большое количество особей оказались в открытом море.
5 января 2015, 06:47РИА НовостиГолубой тунец продан за $37,6 тысячи на первом рыбном аукционе в ТокиоЦена одного килограмма тунца, выловленного в префектуре Аомори, в этом году составила 25 тысячи иен (209 долларов). Четвертый год подряд обладателем рыбы-гиганта стала компания-оператор сети ресторанов суши Kiyomura.
По данным источников в местной администрации, управление здравоохранения Мурсии предупредило о риске для здоровья, который связан с употреблением в пищу тунца, обнаруженного на некоторых пляжах региона. Как сообщили в управлении, мертвый тунец, который мог находиться в море до трех дней, вероятнее всего, имеет высокий уровень гистамина и других загрязнений. Из-за существующего риска местные власти приняли решение закрыть пляжи.
По данным местного издания Verdad, большая часть рыб была вынесена на берег в полуразложившемся виде. В работах по очистке пляжей задействована техника. Как сообщил изданию мэр города Сан-Хавьер Хосе Мигель Луэнго, речь идет о "сотнях экземпляров", большая часть из которых достигают в весе до 200 килограммов.