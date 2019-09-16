К берегам испанской Мурсии прибило сотни мертвых тунцов

Как сообщается, рыба, которая выращивалась на ферме неподалеку от побережья, погибла в результате шторма. Из-за повреждения конструкций на ферме большое количество особей оказались в открытом море.

Цена одного килограмма тунца, выловленного в префектуре Аомори, в этом году составила 25 тысячи иен (209 долларов). Четвертый год подряд обладателем рыбы-гиганта стала компания-оператор сети ресторанов суши Kiyomura.

Голубой тунец продан за $37,6 тысячи на первом рыбном аукционе в Токио Цена одного килограмма тунца, выловленного в префектуре Аомори, в этом году составила 25 тысячи иен (209 долларов). Четвертый год подряд обладателем рыбы-гиганта стала компания-оператор сети ресторанов суши Kiyomura.

По данным источников в местной администрации, управление здравоохранения Мурсии предупредило о риске для здоровья, который связан с употреблением в пищу тунца, обнаруженного на некоторых пляжах региона. Как сообщили в управлении, мертвый тунец, который мог находиться в море до трех дней, вероятнее всего, имеет высокий уровень гистамина и других загрязнений. Из-за существующего риска местные власти приняли решение закрыть пляжи.