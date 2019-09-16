Препараты на основе российского опийного мака начнут выпускать в 2021 году

"Это вопрос национальной безопасности. Мы сейчас вместе с министерством внутренних дел согласовываем параметры и регион. Могу сказать, что это будет порядка 200 га территории. То есть территория небольшая, компактная. В ближайшее время мы определимся с субъектом, где это будет выращиваться. С точки зрения запуска производства - это 2021 год", - сказал Мантуров.