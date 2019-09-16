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РИА Новости

Препараты на основе российского опийного мака начнут выпускать в 2021 году

15:12 16.09.2019
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© РИА Новости / Утарбеков / Перейти в фотобанкОпийный мак
Опийный мак
© РИА Новости / Утарбеков
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Опийный мак. Архивное фото
ГЕЛЕНДЖИК, 16 сен – РИА Новости. Производство обезболивающих препаратов на основе фармацевтической субстанции из выращенного в РФ опийного мака может начаться в 2021 году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума "Биотехмед".
"Это вопрос национальной безопасности. Мы сейчас вместе с министерством внутренних дел согласовываем параметры и регион. Могу сказать, что это будет порядка 200 га территории. То есть территория небольшая, компактная. В ближайшее время мы определимся с субъектом, где это будет выращиваться. С точки зрения запуска производства - это 2021 год", - сказал Мантуров.
Культивированием растений займется подведомственный министерству "Московский эндокринный завод" (МЭЗ).
Глава Минпромторга напомнил, что сейчас 98% субстанций, которые используются для производства обезболивающих препаратов, завозятся из-за рубежа.
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Здоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФРоссия
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