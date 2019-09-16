Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где в понедельник стартовал саммит по урегулированию ситуации в Сирии.

Мероприятие проходит в закрытом режиме. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что сначала президенты побеседуют тет-а-тет, а затем, при необходимости, к ним присоединятся члены делегаций.

Россию представляют помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Помимо России и Турции, в саммите принимает участие Иран. Ожидается, что Путин, Эрдоган и иранский лидер Хасан Роухани обсудят вопросы безопасности в отдельных сирийских регионах, помощь беженцам и восстановление базовой инфраструктуры в стране.