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РИА Новости

Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

14:54 16.09.2019 (обновлено: 16:16 16.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в президентском комплексе Чанкая в Анкаре, где в понедельник стартовал саммит по урегулированию ситуации в Сирии.
Мероприятие проходит в закрытом режиме. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что сначала президенты побеседуют тет-а-тет, а затем, при необходимости, к ним присоединятся члены делегаций.
Россию представляют помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак, а также спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
Помимо России и Турции, в саммите принимает участие Иран. Ожидается, что Путин, Эрдоган и иранский лидер Хасан Роухани обсудят вопросы безопасности в отдельных сирийских регионах, помощь беженцам и восстановление базовой инфраструктуры в стране.
Это уже пятая встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса. По итогам предыдущих были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и территориальной целостности Арабской республики.
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