СМИ сообщили об осложнениях у Заворотнюк

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У актрисы Анастасии Заворотнюк начались осложнения, У актрисы Анастасии Заворотнюк начались осложнения, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на СМИ.

Отмечается, что у нее диагностировали полиорганную недостаточность и пневмонию.

В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании артистки. Продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы рак мозга (глиобластома).

Позже СМИ сообщили, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом ни артистка, ни ее представители не подтвердили информацию о заболевании. Директор Заворотнюк Стас Христов анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о своем здоровье, однако не уточнил, когда оно состоится.