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РИА Новости
Культура

СМИ сообщили об осложнениях у Заворотнюк

14:53 16.09.2019 (обновлено: 15:05 16.09.2019)
196078
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. У актрисы Анастасии Заворотнюк начались осложнения, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на СМИ.
Отмечается, что у нее диагностировали полиорганную недостаточность и пневмонию.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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СМИ назвали стоимость лечения в клинике, где может лежать Заворотнюк
В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании артистки. Продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы рак мозга (глиобластома).
Позже СМИ сообщили, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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При этом ни артистка, ни ее представители не подтвердили информацию о заболевании. Директор Заворотнюк Стас Христов анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о своем здоровье, однако не уточнил, когда оно состоится.
Накануне он заявил, что ему запретили комментировать сообщения о ее самочувствии.
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КультураШоу-бизнесАнастасия Заворотнюк
Популярные комментарии
А зачем писать о стоимости лечения ,они что просят денег?какой то народ интересный у людей горе а журналистам нужно опубликовать стоимость лечения ,никакой этики и уважения , родным не до денег а им только подчеркнуть богатство этой семьи ,что б ещё зависть вызвать
16 сентября, 15:28
AAllaneporada
7600713
СМИ сообщили.., да оставьте человека в покое!
16 сентября, 15:15
Паблос Майоров
6600011
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