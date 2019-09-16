В МИД призвали не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские НПЗ

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаки по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами, сообщает МИД РФ.

"Подобное развитие событий вызывает в Москве серьезную обеспокоенность. Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики", - говорится в комментарии на сайте дипведомства.

В МИД РФ рекомендуют не спешить с выводами о том, кто стоит за атакой на нефтяные объекты. "Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в настоящее время в Вашингтоне", - подчеркнули в министерстве.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.