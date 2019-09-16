Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T14:38Z
https://ria.ru/20190916/1558732634.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_5614a2468a381e8afecbf273e8ae3fb8.jpg
РИА Новости

В МИД призвали не спешить с выводами о виновных в атаке на саудовские НПЗ

14:29 16.09.2019 (обновлено: 14:38 16.09.2019)
177
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия решительно осуждает атаки по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, но рекомендует не спешить с выводами о том, кто стоит за ударами, сообщает МИД РФ.
"Подобное развитие событий вызывает в Москве серьезную обеспокоенность. Решительно осуждаем удары по невоенным целям, разрушение социально-экономической инфраструктуры, любые действия, способные разбалансировать спрос и предложение на энергоносители, спровоцировать новую волну нестабильности на мировом углеводородном рынке с вытекающими из этого негативными последствиями для мировой экономики", - говорится в комментарии на сайте дипведомства.
В МИД РФ рекомендуют не спешить с выводами о том, кто стоит за атакой на нефтяные объекты. "Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США. И уж тем более недопустимыми представляются варианты, предусматривающие ответные силовые меры, которые якобы обсуждаются в настоящее время в Вашингтоне", - подчеркнули в министерстве.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Вчера, 14:29РИА Новости
В Иране прокомментировали обвинения в атаках на саудовские НПЗ
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
200000
Обсудить 0
Атака на НПЗ в Саудовской АравииМИД РФСаудовская АравияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Иране прокомментировали обвинения в атаках на саудовские НПЗ
РИА
Новости
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Эксперт рассказал, как США воспользуются атаками на саудовские НПЗ
Участники вселатвийской акции Марш за русские школы — наш выбор в Риге
В Риге посчитали работу России с соотечественниками угрозой нацбезопасности
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
В Кремле заявили, что атака дронов не повлияет на визит Путина в Эр-Рияд
Лента
новостей
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
МИД назвал удары по саудовским НПЗ прямым следствием кризиса в Йемене
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ
Володин назвал мониторинг ПАСЕ по правам полов в России "стыдобищей"
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Помпео: атаковавшие саудовские НПЗ беспилотники запускались не из Ирака
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Эксперт объяснил, зачем США обвиняют Иран в атаке на саудовские НПЗ
Дмитрий Песков
Песков прокомментировал слова Помпео о вине Ирана в атаке на саудовские НПЗ
Президент Дональд Трамп
Постпред США посоветовал Европе решать вопросы с Трампом
LIVE: Путин, Эрдоган и Рухани встречаются на саммите по Сирии
Встреча лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре. Прямая трансляция
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил обвинения Трампа в адрес Ирана из-за атак на Saudi Aramco
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев останется надежным транзитером газа в ЕС, заявил Зеленский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
Лента новостейМолния