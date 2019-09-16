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РИА Новости

Пушков оценил обвинения Трампа в адрес Ирана из-за атак на Saudi Aramco

14:21 16.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что США готовы к действиям в ответ на подрывы саудовских нефтяных объектов, заявил, что президент бездоказательно обвинил в этом Тегеран.
"Трамп пообещал ответить на атаку на саудовские нефтяные объекты. Это выглядит как прямая угроза Ирану, который США бездоказательно обвинили в этих атаках. Встреча Трампа и Рухани на полях ГА ООН не состоится. Большие силы брошены на то, чтобы довести дело до ударов США по Ирану".
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
Ранее американский лидер написал в Twitter, что США хотят узнать от Саудовской Аравии, кто, по их мнению, осуществил атаку, и готовы действовать.
Кроме того, Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа", несмотря на то, что в Пентагоне звучали призывы к "сдержанности".

Атаки на саудовскую нефтяную отрасль

В субботу, 14 сентября, несколько заводов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.
Добыча нефти
Вчера, 10:06Сказано в эфире
Экономист: США готовы сделать все, чтобы цены на нефть не рослиМировые цены на нефть значительно выросли после атаки на саудовские месторождения. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист Василий Колташов.
После этого производство нефти сократилось более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки, которая достигала около 9,8 миллиона.
Мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, иногда рост доходил до 19%.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 09:33РИА Новости
Новак назвал атаки на саудовские НПЗ угрозой энергобезопасности
Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака осуществлялась из Йемена, обвинив в ней непосредственно Тегеран.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал заявление Помпео ложью.
Сегодня стало известно, что Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииSaudi AramcoДональд ТрампСовет Федерации РФАлексей ПушковСаудовская АравияИранСШАВ мире
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