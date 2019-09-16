Пушков оценил обвинения Трампа в адрес Ирана из-за атак на Saudi Aramco

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что США готовы к действиям в ответ на подрывы саудовских нефтяных объектов, Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что США готовы к действиям в ответ на подрывы саудовских нефтяных объектов, заявил , что президент бездоказательно обвинил в этом Тегеран.

"Трамп пообещал ответить на атаку на саудовские нефтяные объекты. Это выглядит как прямая угроза Ирану, который США бездоказательно обвинили в этих атаках. Встреча Трампа и Рухани на полях ГА ООН не состоится. Большие силы брошены на то, чтобы довести дело до ударов США по Ирану". Алексей Пушков

Ранее американский лидер написал в Twitter, что США хотят узнать от Саудовской Аравии, кто, по их мнению, осуществил атаку, и готовы действовать.

Кроме того, Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщила, что администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа", несмотря на то, что в Пентагоне звучали призывы к "сдержанности".

Атаки на саудовскую нефтяную отрасль

В субботу, 14 сентября, несколько заводов государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников.

После этого производство нефти сократилось более чем вдвое: на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки, которая достигала около 9,8 миллиона.

Мировые цены на сырье подскочили в среднем на 12-13%, иногда рост доходил до 19%.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, что атака осуществлялась из Йемена, обвинив в ней непосредственно Тегеран.

В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал заявление Помпео ложью.