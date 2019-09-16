Объем студенческого обмена между Россией и Китаем превысил 90 тысяч человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Объем студенческого обмена между вузами России и Китая уже превысил 90 тысяч обучающихся и в 2020 году достигнет показателя в 100 тысяч человек, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

"Два наших лидера (РФ и КНР) поставили задачу, чтобы к 2020 году обмен обучающимися двух государств составил 100 тысяч человек. Уже сегодня мы можем констатировать, что за достаточно короткий срок мы практически приблизились к исполнению этой цели. Сейчас это уже более 90 тысяч обучающихся, и я думаю, что показатель 100 тысяч в 2020 году будет достигнут", - сказала Голикова по итогам 20-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

По ее словам, в результате этого заседания подписаны семь совместных документов, большинство из которых касаются сферы образования и сотрудничества между вузами обоих государств.