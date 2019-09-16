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РИА Новости

Объем студенческого обмена между Россией и Китаем превысил 90 тысяч человек

13:53 16.09.2019 (обновлено: 14:26 16.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Объем студенческого обмена между вузами России и Китая уже превысил 90 тысяч обучающихся и в 2020 году достигнет показателя в 100 тысяч человек, сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
"Два наших лидера (РФ и КНР) поставили задачу, чтобы к 2020 году обмен обучающимися двух государств составил 100 тысяч человек. Уже сегодня мы можем констатировать, что за достаточно короткий срок мы практически приблизились к исполнению этой цели. Сейчас это уже более 90 тысяч обучающихся, и я думаю, что показатель 100 тысяч в 2020 году будет достигнут", - сказала Голикова по итогам 20-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
По ее словам, в результате этого заседания подписаны семь совместных документов, большинство из которых касаются сферы образования и сотрудничества между вузами обоих государств.
Вице-премьер, в частности, назвала уникальным существующий совместный проект МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института по созданию совместного российско-китайского университета в городе Шэньчжэнь. Она отметила, что с учетом приемной кампании 2019 года в этом вузе обучаются более 500 человек. Выпускники смогут получить дипломы обоих вузов, а преподавание осуществляется на трех языках.
Китайские студенты
20 декабря 2018, 13:32Россия-Китай: Главное
Россия в 2018 году за свой счет обучила около тысячи китайских студентов
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