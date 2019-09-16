В Турции двух человек арестовали после инцидента с россиянами

Отмечается, что арестованы владелец компании, занимающийся этими видом туристических услуг, и один из ее сотрудников. Они уже дали показания.

В субботу генконсульство РФ в Анталье сообщило, что два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в районе Коньяалты, состояние одного из них крайне тяжелое. По неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения Антальи.