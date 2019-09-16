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РИА Новости

В Турции двух человек арестовали после инцидента с россиянами

12:48 16.09.2019 (обновлено: 12:58 16.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрамваи на одной из улиц Антальи
Трамваи на одной из улиц Антальи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Трамваи на одной из улиц Антальи. Архивное фото
АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Два гражданина Турции арестованы в Анталье после инцидента с российскими туристами, пострадавшими при парасейлинге, сообщает в понедельник телеканал NTV.
Отмечается, что арестованы владелец компании, занимающийся этими видом туристических услуг, и один из ее сотрудников. Они уже дали показания.
Парасейлинг - активный отдых, парение на парашюте за катером, с которым человек соединен тросом.
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В субботу генконсульство РФ в Анталье сообщило, что два российских туриста получили травмы во время парасейлинга в районе Коньяалты, состояние одного из них крайне тяжелое. По неизвестным причинам произошел обрыв каната, соединяющего парашют с катером, и сильным порывом ветра туристы были отброшены на пальмовые деревья на берегу. В результате падения с высоты россияне получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждения Антальи.
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