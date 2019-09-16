Пропавшую в Архангельске фигуру "смерти с косой" нашли за забором

МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Власти Архангельска сумели найти похищенную в выходные дни деревянную фигуру, изображающую "смерть с косой" со знаком ограничения скорости в руках, которая была установлена у проспекта в Архангельске, но не простояла "на посту" даже сутки, сообщила РИА Новости представитель мэрии Архангельска Ирина Буйновская.

Зловещая фигура "смерть с косой" с дорожным знаком, ограничивающим скорость движения автомобилей 60 километрами в час, появилась в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте Архангельска у ТЦ "Макси". Не простояв и выходные, фигура исчезла

"Девушка" простояла меньше суток и была украдена, желание было заявление в полицию написать, но она была найдена, пока решили не заявлять. Искали вокруг, она была найдена недалеко – за забором, фигура слегка повреждена", - рассказала Буйновская.

По ее словам, "смерть с косой" будет отреставрирована и "заступит на дежурство" на прежнем месте. "Знак будет стоять, но есть идея, чтобы сделать ее со временем передвижной – перевозить на опасные участки", - пояснила собеседница агентства.

Что касается самой идеи создания необычного дорожного знака, то она принадлежит городским властям. После ремонта дороги у водителей возникает соблазн разогнаться на опасном участке, поэтому решили использовать креативное решение для ограничения скорости. Двухметровую фигуру изготовил местный художник.