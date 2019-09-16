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РИА Новости

Пропавшую в Архангельске фигуру "смерти с косой" нашли за забором

12:45 16.09.2019
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© Фото : группа "Открытый Архангельск" во ВконтактеФигура в Архангельске, призванная предупреждать водителей об опасности превышения скорости
Фигура в Архангельске, призванная предупреждать водителей об опасности превышения скорости
© Фото : группа "Открытый Архангельск" во Вконтакте
МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Власти Архангельска сумели найти похищенную в выходные дни деревянную фигуру, изображающую "смерть с косой" со знаком ограничения скорости в руках, которая была установлена у проспекта в Архангельске, но не простояла "на посту" даже сутки, сообщила РИА Новости представитель мэрии Архангельска Ирина Буйновская.
Зловещая фигура "смерть с косой" с дорожным знаком, ограничивающим скорость движения автомобилей 60 километрами в час, появилась в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте Архангельска у ТЦ "Макси". Не простояв и выходные, фигура исчезла.
"Девушка" простояла меньше суток и была украдена, желание было заявление в полицию написать, но она была найдена, пока решили не заявлять. Искали вокруг, она была найдена недалеко – за забором, фигура слегка повреждена", - рассказала Буйновская.
По ее словам, "смерть с косой" будет отреставрирована и "заступит на дежурство" на прежнем месте. "Знак будет стоять, но есть идея, чтобы сделать ее со временем передвижной – перевозить на опасные участки", - пояснила собеседница агентства.
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Что касается самой идеи создания необычного дорожного знака, то она принадлежит городским властям. После ремонта дороги у водителей возникает соблазн разогнаться на опасном участке, поэтому решили использовать креативное решение для ограничения скорости. Двухметровую фигуру изготовил местный художник.
Как отмечают пользователи соцсетей, на этом участке трассы часто происходят ДТП, однако у многих жителей города зловещая фигура вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые убеждены, что фигура будет отвлекать водителей и провоцировать аварии, другие считают фигуру интересным образцом сити-арта.
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