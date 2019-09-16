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РИА Новости

В Архангельске исчез дорожный знак с деревянной фигурой "смерти с косой"

11:51 16.09.2019 (обновлено: 12:02 16.09.2019)
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© Фото : группа "Открытый Архангельск" во ВконтактеФигура в Архангельске, призванная предупреждать водителей об опасности превышения скорости
Фигура в Архангельске, призванная предупреждать водителей об опасности превышения скорости
© Фото : группа "Открытый Архангельск" во Вконтакте
МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Деревянная фигура, изображавшая "смерть с косой" со знаком ограничения скорости в руках, которая была установлена у проспекта в Архангельске, исчезла в выходные, сообщается в сообществе администрации Архангельска в соцсети "ВКонтакте".
Зловещая фигура "смерть с косой" с дорожным знаком, ограничивающим скорость движения автомобилей до 60 километров в час, появилась в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте Архангельска у ТЦ "Макси". Не простояв и выходные, фигура исчезла.
"Исчезла установленная муниципалитетом фигура, призванная предупреждать водителей об опасности превышения скорости", - говорится в сообщении сообщества.
Отмечается, что администрация округа якобы готовит заявление в полицию. Получить оперативный комментарий мэрии Архангельска РИА Новости пока не удалось.
Как отмечают пользователи соцсети, на этом участке трассы часто происходят ДТП, однако у многих жителей города зловещая фигура вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые убеждены, что фигура будет отвлекать водителей и провоцировать аварии, другие считают фигуру интересным образцом сити-арта.
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