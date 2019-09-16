В Архангельске исчез дорожный знак с деревянной фигурой "смерти с косой"

МУРМАНСК, 16 сен – РИА Новости. Деревянная фигура, изображавшая "смерть с косой" со знаком ограничения скорости в руках, которая была установлена у проспекта в Архангельске, исчезла в выходные, сообщается в сообществе Деревянная фигура, изображавшая "смерть с косой" со знаком ограничения скорости в руках, которая была установлена у проспекта в Архангельске, исчезла в выходные, сообщается в сообществе администрации Архангельска в соцсети "ВКонтакте".

Зловещая фигура "смерть с косой" с дорожным знаком, ограничивающим скорость движения автомобилей до 60 километров в час, появилась в конце прошлой недели на Ленинградском проспекте Архангельска у ТЦ "Макси". Не простояв и выходные, фигура исчезла.

"Исчезла установленная муниципалитетом фигура, призванная предупреждать водителей об опасности превышения скорости", - говорится в сообщении сообщества.

Отмечается, что администрация округа якобы готовит заявление в полицию. Получить оперативный комментарий мэрии Архангельска РИА Новости пока не удалось.