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РИА Новости

Глава ЕК назвала две основные угрозы для европейских устоев

12:37 16.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Вмешательство внешних сил и попытки дестабилизации со стороны националистов внутри Европы создают угрозу для европейских устоев, заявила в понедельник избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Ранее ряд евродепутатов возмутились тем, что вопросы миграции в новом составе ЕК, которая приступит к работе в начале ноября, будут входить в обязанности вице-председателя по вопросам "защиты европейского образа жизни". В таком сочетании многие увидели заигрывание с крайне правыми силами, преемнице Жан-Клода Юнкера пришлось объясняться.
"Европейский образ жизни ежедневно оспаривается противниками Европы, как извне, так внутри наших границ. Мы видели вмешательство иностранных держав в наши выборы и попытки популистов дестабилизировать нас изнутри при помощи низкопробных националистических лозунгов", - говорится в опубликованной в понедельник в газете Le Soir колонке фон дер Ляйен.
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Она призвала "на позволять этим силам присвоить себе определение европейского образа жизни". "Они хотят, чтобы у него было противоположное истинному значение. Они хотят постепенно подорвать наши устои и посеять раздор между нами. Мы должны этому противостоять", - говорится в статье.
Ранее знакомый с вопросами формирования нового состава ЕК источник в структурах ЕС заявил РИА Новости, что утверждения о совмещении одним из вице-председателей новой ЕК полномочий в сфере миграции и "защиты европейского образа жизни" не совсем корректны, потому что миграционный вопрос будет распределен между несколькими еврокомиссарами.
Основной объем компетенций в сфере миграции сохранится за еврокомиссаром, курирующим внутренние дела и правоохранительные вопросы. В новом составе ЕК эта должность предложена кандидату от Швеции Илве Йохансон.
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