Крымский астроном рассказал об открытой им первой межзвездной комете

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Первые данные о составе межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), полученные с помощью спектрального анализа мощными телескопами в Чили и на Гавайях, говорят о вероятности существования жизни в иных звездных системах, сказал РИА Новости астроном, первооткрыватель кометы Геннадий Борисов.

Ранее Международный астрономический союз сообщал, что астроном из Крыма открыл первую межзвездную комету . В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму.

Борисов сообщил, что, по уточненным данным, размер кометы может быть от 5-10 до 20 километров в диаметре. Астроном обнаружил комету на расстоянии порядка 2,5 астрономических единиц от Земли (около 375 миллионов километров). Наклон траектории кометы к эклиптике Солнечной системы составляет порядка 45-50 градусов. Он сообщил, что к наблюдению за открытой им кометой подключилось множество обсерваторий в мире.

"Уточнили эксцентриситет (он вырос до 3,4-3,7). Во-вторых, большие восьмиметровые телескопы Джемини в Чили и на Гавайях сняли изображение, померили фотометрию в двух цветах, уточнили, что комета имеет более красноватый цвет. Плюс один из телескопов уже снял спектр кометы", - сообщил Борисов. Спектр пока не очень качественный из-за положения кометы относительно Солнца, его еще предстоит уточнить, отметил астроном. Это позволит точнее определить состав кометы, которая прилетела в Солнечную систему из других звездных систем.

"Получается, что она очень похожа на кометы нашей Солнечной системы. Это говорит о том, что процессы (в другой звездной системе) могут быть очень близкие. Значит, велика вероятность образования такой же жизни и в других системах", - сказал Борисов.