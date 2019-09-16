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РИА Новости

Крымский астроном рассказал об открытой им первой межзвездной комете

12:27 16.09.2019
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© предоставлено Геннадием БорисовымМежзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
© предоставлено Геннадием Борисовым
Межзвездная комета, открытая астрономом из Крыма Геннадием Борисовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Первые данные о составе межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), полученные с помощью спектрального анализа мощными телескопами в Чили и на Гавайях, говорят о вероятности существования жизни в иных звездных системах, сказал РИА Новости астроном, первооткрыватель кометы Геннадий Борисов.
Ранее Международный астрономический союз сообщал, что астроном из Крыма открыл первую межзвездную комету. В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму.
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Борисов сообщил, что, по уточненным данным, размер кометы может быть от 5-10 до 20 километров в диаметре. Астроном обнаружил комету на расстоянии порядка 2,5 астрономических единиц от Земли (около 375 миллионов километров). Наклон траектории кометы к эклиптике Солнечной системы составляет порядка 45-50 градусов. Он сообщил, что к наблюдению за открытой им кометой подключилось множество обсерваторий в мире.
"Уточнили эксцентриситет (он вырос до 3,4-3,7). Во-вторых, большие восьмиметровые телескопы Джемини в Чили и на Гавайях сняли изображение, померили фотометрию в двух цветах, уточнили, что комета имеет более красноватый цвет. Плюс один из телескопов уже снял спектр кометы", - сообщил Борисов. Спектр пока не очень качественный из-за положения кометы относительно Солнца, его еще предстоит уточнить, отметил астроном. Это позволит точнее определить состав кометы, которая прилетела в Солнечную систему из других звездных систем.
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"Получается, что она очень похожа на кометы нашей Солнечной системы. Это говорит о том, что процессы (в другой звездной системе) могут быть очень близкие. Значит, велика вероятность образования такой же жизни и в других системах", - сказал Борисов.
Межзвездное происхождение кометы Борисова подтверждают два основных параметра: большая скорость (порядка 30 километров в секунду) и параметр орбиты эксцентриситет. Траектория кометы - практически изогнутая прямая, сказал астроном. Пролет в Солнечной системе пройдет так, что комета окажется ближе всего к Солнцу в конце года на расстоянии примерно двух астрономических единиц – то есть между орбитами Марса и Юпитера. Солнце, таким образом, почти не влияет на ее траекторию, лишь немного изогнув ее, сказал Борисов. Яркость кометы может увеличиться, но не намного, отметил астроном.
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