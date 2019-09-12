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РИА Новости

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

10:33 12.09.2019 (обновлено: 10:57 12.09.2019)
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© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)Галактика NGC 4485 в созвездии Гончие Псы
Галактика NGC 4485 в созвездии Гончие Псы
© NASA, ESA; acknowledgment: T. Roberts (Durham University, UK), D. Calzetti (University of Massachusetts) and the LEGUS Team, R. Tully (University of Hawaii) and R. Chandar (University of Toledo)
Галактика NGC 4485 в созвездии Гончие Псы. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
В 2017 году с Земли обнаружили первый подобный объект — астероид 1I/Оумуамуа, тогда он пролетал через Солнечную систему. Межзвездные кометы ранее не открывали.
В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.
Она пролетает через Солнечную систему. Отмечается, что наблюдения Борисова и, позже, других астрономов указывают на ее межзвездное происхождение.
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