Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
В 2017 году с Земли обнаружили первый подобный объект — астероид 1I/Оумуамуа, тогда он пролетал через Солнечную систему. Межзвездные кометы ранее не открывали.
В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза говорится, что комету C/2019 Q4 (Borisov) обнаружили с помощью телескопа 30 августа.
Она пролетает через Солнечную систему. Отмечается, что наблюдения Борисова и, позже, других астрономов указывают на ее межзвездное происхождение.