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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Голикова поблагодарила Китай за реставрацию храма и русских памятников

12:20 16.09.2019
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© РИА Новости / Анна РаткоглоРождество в православном храме в Китайском Харбине
Рождество в православном храме в Китайском Харбине
© РИА Новости / Анна Раткогло
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поблагодарила власти КНР за реставрацию памятников истории и культуры, связанных с Россией, на территории Китая.
"Хочу выразить признательность китайской стороне за работу по реставрации памятников культуры, связанных с Россией. Так, в городе Харбине отремонтирован Покровский храм, идут работы в Софийском соборе. Отдельное спасибо за сохранение исторического облика и кресты, недавно установленные на Иверской церкви", - сказала она, обращаясь к вице-премьеру Госсовета КНР Сунь Чуньлань на открытии XX заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
"Надеюсь, что и другие российские уникальные памятники Китая будут продолжать оставаться в сфере внимания китайских властей", - добавила она.
Иверская православная церковь в Харбине, построенная в 1907-1908 годах, является самой старой из всех сохранившихся православных церквей этого города.
Церковь Рождества Христова в деревне Большая Шалга Каргопольского района Архангельской области
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Религия и мировоззрениеРеставрацияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьТатьяна ГоликоваКитайРоссияСанкт-ПетербургрелигияОбществоВ мире
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