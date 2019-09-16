Голикова поблагодарила Китай за реставрацию храма и русских памятников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова поблагодарила власти КНР за реставрацию памятников истории и культуры, связанных с Россией, на территории Китая.

"Хочу выразить признательность китайской стороне за работу по реставрации памятников культуры, связанных с Россией. Так, в городе Харбине отремонтирован Покровский храм, идут работы в Софийском соборе. Отдельное спасибо за сохранение исторического облика и кресты, недавно установленные на Иверской церкви", - сказала она, обращаясь к вице-премьеру Госсовета КНР Сунь Чуньлань на открытии XX заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Надеюсь, что и другие российские уникальные памятники Китая будут продолжать оставаться в сфере внимания китайских властей", - добавила она.