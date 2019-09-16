Эксперты: Эстония может потерять туристов из-за электронных виз в России

ТАЛЛИН, 16 сен — РИА Новости. Введение Россией бесплатных электронных виз для посещения иностранцами Ленинградской области и Санкт-Петербурга может негативно повлиять на туристический поток из Финляндии в Эстонию, сообщила в понедельник атташе эстонского посольства в РФ по вопросам туризма Илона Кбеян.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ о введении с 1 октября 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области режима электронной визы. Согласно подписанному премьером Дмитрием Медведевым распоряжению, в перечень вошли 53 страны, включая все государства Евросоюза. Их граждане уже могут пользоваться аналогичным порядком при посещении Калининградской области и Дальнего Востока, а с 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

"Удобная система электронных виз была введена для туристов из 53 стран, и, конечно, не все они будут путешествовать в Россию через Эстонию. Такой вариант, вероятно, могут выбрать только латвийские и литовские туристы. При этом новая визовая система может негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию", - сказала она порталу эстонского телерадиовещания ERR.

По ее мнению, после введения Россией упрощенной системы посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, может увеличиться число финских туристов, которые предпочтут поездки туда, а не в Таллин. Кбеян отметила, что Финляндия имеет очень хорошие связи и сообщение с Санкт-Петербургом, а его богатая культурная жизнь вкупе с различными льготными предложениями и упрощенным визовым режимом могут стать дополнительным фактором в привлечении финских туристов.