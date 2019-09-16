На Шнурова пожаловались в полицию за мат на концерте

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Посетительница концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону написала заявление в полицию на музыканта Сергея Шнурова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Причиной якобы стала нецензурная брань. В заявлении отмечается, что Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек.