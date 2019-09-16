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РИА Новости
Культура

На Шнурова пожаловались в полицию за мат на концерте

11:16 16.09.2019 (обновлено: 12:22 16.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Посетительница концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону написала заявление в полицию на музыканта Сергея Шнурова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Причиной якобы стала нецензурная брань. В заявлении отмечается, что Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек.
По данным собеседника агентства, заявление написала сотрудница управления Министерства культуры по ЮФО.
Тележурналист Владимир Познер. Архивное фото
14 августа 2017, 23:57РИА Новости
Познер признал провальным интервью с лидером группы "Ленинград" Шнуровым
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КультураЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Шоу-бизнесРостов-на-ДонуРоссия
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