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РИА Новости
Культура

Хоррор "Оно-2" вторую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат

10:52 16.09.2019 (обновлено: 10:59 16.09.2019)
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© New Line Cinema (20190Кадр из фильма "Оно 2"
Кадр из фильма Оно 2
© New Line Cinema (20190
Кадр из фильма "Оно 2"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский хоррор Андреса Мускетти "Оно-2" по мотивам одноименного романа Стивена Кинга вновь возглавил российский прокат, кассовые сборы картины составили 211,5 миллиона рублей по итогам выходных, сообщает портал kinobusiness.com в понедельник.
По сюжету сиквела, прошло много лет с тех пор, как герои встретились с клоуном Пеннивайзом. Они повзрослели, но внезапный телефонный звонок вновь заставляет их собраться вместе. За две недели проката фильм собрал более 930 миллионов рублей.
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Второе место заняла комедия Лорин Скафария "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в одной из главных ролей, собравшая за первый уик-энд 68 миллионов рублей.
На третьем месте - еще одна новинка проката, экранизация одноименного романа Донны Тартт "Щегол" режиссера Джона Краули, ее сборы составили 35,8 миллионов рублей.
Комедийная мелодрама Михаила Расходникова "Дорогой папа" оказалась на четвертой строчке. За первые прокатные выходные фильм собрал 22,4 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров триллер Ларса Клевберга "Пункт назначения: Смайл", собравший за выходные 21,3 миллиона рублей.
Кадр из фильма Стриптизерши
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