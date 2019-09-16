Хоррор "Оно-2" вторую неделю подряд возглавляет российский кинопрокат

По сюжету сиквела, прошло много лет с тех пор, как герои встретились с клоуном Пеннивайзом. Они повзрослели, но внезапный телефонный звонок вновь заставляет их собраться вместе. За две недели проката фильм собрал более 930 миллионов рублей.