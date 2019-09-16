Сенцов заявил, что не увидел значительных перемен на Украине за пять лет

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов заявил, что изменений за последние пять лет на Украине не так много, как он ожидал.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны был Сенцов.
"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне как человеку, прибывшему на машине времени из 2014-го года, было интересно посмотреть, какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же, короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться. Предварительных вывода пока два: 1. Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. 2. Все воюют со всеми", - написал Сенцов на своей странице в Facebook в понедельник.
Сенцов добавил, что его это "печалит", но он не теряет надежд на лучшее.