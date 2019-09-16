В МЧС назвали причину пожара в деревянном храме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Причиной пожара в деревянном храме-часовне в воскресенье в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области могло стать короткое замыкание, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в 11.28 мск, его площадь составила 180 квадратных метров. В момент возникновения пожара в помещении храма находились шесть человек, которые самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.
"По данным пожарных дознавателей, предварительной причиной пожара в храме-часовне во имя Преображения Господня в поселке Верхняя Сысерть, произошедшего 15 сентября, могло стать короткое замыкание. Дознание по факту пожара продолжается. По завершении будет установлена окончательная причина пожара", - говорится в сообщении.