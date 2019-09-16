В МЧС назвали причину пожара в деревянном храме в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен - РИА Новости. Причиной пожара в деревянном храме-часовне в воскресенье в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области могло стать короткое замыкание, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в 11.28 мск, его площадь составила 180 квадратных метров. В момент возникновения пожара в помещении храма находились шесть человек, которые самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет.