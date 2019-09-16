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РИА Новости

Астраханские селекционеры вывели арбузы с разными привкусами

10:26 16.09.2019 (обновлено: 11:23 16.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВыращивание и сбор арбузов
Выращивание и сбор арбузов
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Выращивание и сбор арбузов . Архивное фото
АСТРАХАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Селекционеры Астраханской области вывели арбузы различных форм, цветов и привкусов, на прилавках страны они могут появиться уже через несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"У нас есть удивительные селекционные наработки - есть арбузы разных форм, цветов и вкусов. Я вот в этом году попробовал арбуз с белой мякотью и разными привкусами. Самый интересный был с привкусом ванили", - сказал он.
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Бабушкин добавил, что ассортимент арбузов будет увеличиваться. "На прилавках в Астраханской области они уже есть. Что касается выхода за пределы региона, необходимо несколько лет, чтобы люди узнали, что есть такой продукт и он вкусный и безопасный", - отметил он.
Бабушкин был назначен временно исполняющим губернатора Астраханской области три месяца назад. В единый день голосования, 8 сентября, он победил на выборах главы региона, набрав более 75 процентов голосов.
Читайте полный текст интервью>>
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Игорь БабушкинАстраханская областьОбщество
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