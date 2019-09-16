Астраханские селекционеры вывели арбузы с разными привкусами

АСТРАХАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Селекционеры Астраханской области вывели арбузы различных форм, цветов и привкусов, на прилавках страны они могут появиться уже через несколько лет, рассказал в интервью РИА Новости избранный губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"У нас есть удивительные селекционные наработки - есть арбузы разных форм, цветов и вкусов. Я вот в этом году попробовал арбуз с белой мякотью и разными привкусами. Самый интересный был с привкусом ванили", - сказал он.

Бабушкин добавил, что ассортимент арбузов будет увеличиваться. "На прилавках в Астраханской области они уже есть. Что касается выхода за пределы региона, необходимо несколько лет, чтобы люди узнали, что есть такой продукт и он вкусный и безопасный", - отметил он.