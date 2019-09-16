Игорь Бабушкин: астраханцы получат новое качество жизни к 2024 году

Игорь Бабушкин, назначенный врио губернатора Астраханской области всего три месяца назад, успел за это время завоевать доверие местных жителей – на выборах главы региона он набрал более 75 процентов голосов. В интервью РИА Новости сразу после победы на выборах он рассказал, какие задачи теперь ставит перед собой и что изменится в жизни астраханцев в ближайшие два года, как идет подготовка к Каспийскому экономическому форуму и почему астраханские арбузы не нуждаются в рекламе. Беседовала Юлия Насулина.

— Игорь Юрьевич, еще недавно отдельные политологи прогнозировали возможность второго тура в Астраханской области, ссылаясь на то, что вы можете не успеть нарастить рейтинг за три месяца работы врио губернатора. Тем не менее 75 процентов голосов жители отдали за вас. Как вы думаете, почему?

— Я влюблен в Астраханскую область, особенно в ее жителей, и очень рад тому, что они выразили свое доверие таким большим процентом. До момента, когда президент Российской Федерации назначил меня исполняющим обязанности главы Астраханской области, я был абсолютно непубличным человеком не только в области, в целом в стране. И, приехав сюда, нужно было стать узнаваемым и показать жителям области, что я и моя команда эффективны, способны решать амбициозные и оперативные задачи. Поэтому был очень интенсивный период деятельности, мы провели большой объем работы – я объехал все районы, встречался с людьми.

Вместе с тем мы решали оперативные задачи, в том числе связанные с исполнением поручений президента. Вы знаете, за этот период я три раза встречался с главой государства, каждый раз на разные темы, например, по реализации закона об увеличении мер социальной поддержки.

— Изменения в закон были приняты. В чем их суть?

— Законопроект был внесен мною в областную Думу в начале июля, а с 1 сентября начал действовать. В чем суть изменений? Мы расширили число получателей льгот, увеличили суммы выплат. Новый закон касается нескольких десятков категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, затрагивает более 200 тысяч человек. Учтены интересы многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов боевых действий, тружеников тыла и детей войны и так далее. Конечно, такие меры потребовали серьезного финансирования: в областном бюджете до конца текущего года предусмотрено почти 300 миллионов рублей на их реализацию, в следующем году – более миллиарда рублей.

— Какие еще перемены ждут жителей Астраханской области в социальной сфере?

— В сфере образования в ближайшие два года мы будем ликвидировать очередь в ясельные группы – сейчас это более трех тысяч детей в возрасте до трех лет. Вторая задача – уйти от обучения школьников во вторую смену. В планах строительство 13 новых школ.

Уже есть первые подвижки в сфере здравоохранения. Подтверждено участие федерального центра в финансировании таких важных для области объектов, как новые корпуса перинатального центра и онкологического диспансера. По итогам визита главы Минздрава России Вероники Скворцовой была проведена ревизия состояния дел в медицине. И сегодня нам понятно, что необходимо поправить для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в медицине.

— За последнее время сменились несколько членов правительства региона. Стоит ли ждать дальнейших кадровых перестановок?

— В области нужен принципиально новый подход к решению проблем и новое качество этих решений. А значит, новое качество управления. Ряд кадровых замен уже произошел, будут и другие по мере необходимости. Не готов сказать, что мы кардинально поменяем структуру исполнительной власти Астраханской области, сделаем пока точечные изменения. Соответственно, будут изменения в управлении: и в правительстве, и в администрации в ближайшее время.

Конечно, мы в обязательном порядке используем возможности, которые предоставлены нам кадровым конкурсом "Губернаторский резерв". Он закончился буквально несколько дней назад, определены 50 победителей. Некоторым из них мы обязательно предоставим возможность реализовать себя на разных уровнях исполнительной власти.

— Какую первостепенную задачу вы ставите перед собой после победы на выборах?

— Нам предстоит многое сделать, причем на первом этапе нужно уложиться в довольно сжатые сроки – два года. За период до 2022 года нам нужно выйти на минимальный уровень достойной жизни граждан. Поменять курс экономического развития, чтобы решить наиболее острые социальные проблемы.

Мною определены приоритеты социально-экономического развития региона. При условии их реализации к 2024 году мы должны выйти на новую модель качества жизни астраханцев, обеспечить установленные социальные гарантии, достичь ключевых целевых показателей, определенных майским указом президента РФ и нацпроектами.

— Как вы оцениваете ход реализации национальных проектов в области? Какой объем финансирования и какие наиболее важные мероприятия запланированы на 2020 год?

— В регионе активно выполняются поставленные главой государства задачи по реализации национальных проектов. Из 52 выбранных региональных проектов 42 уже утверждены проектным комитетом при губернаторе Астраханской области.

На 2020 год запланировано финансирование на уровне 9,6 миллиарда рублей, в том числе порядка 5,4 миллиарда из федерального бюджета, почти 4,2 миллиарда из областного, остальные средства из других источников: Фонда содействия реформированию ЖКХ, ТФОМСа и так далее.

К первоочередным мероприятиям отнесу сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, формирование в регионе сети безопасных и качественных автомобильных дорог, оздоровление Волги. Работа по всем направлениям уже начата.

— Проблема ветхого аварийного жилья очень актуальна для региона, о чем свидетельствуют обращения жителей и уголовные дела. Контролируете ли вы ход исполнения принятых по ним решений?

— Мы вместе с замгенпрокурора определились, что 15 октября должны будем с гражданами встретиться и свериться по ходу исполнения их обращений. По моим данным, все идет неплохо, но есть определенные ограничения в нашей деятельности, в том числе нормативно-правового характера.

Суть проблемы в том, что по программе из федерального бюджета идет финансирование на жилье, признанное аварийным только до 1 января 2017 года. То есть на сегодня мы имеем примерно 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья без подтверждения финансирования.

Я обратился с этим вопросом в адрес председателя правительства России, он наложил резолюцию министерству ЖКХ и Минфину разработать дополнительную программу по финансированию ветхого аварийного жилья в Астраханской области. Полагаю, что до конца года ее должны сформировать и определить суммы финансирования.

— Планируется ли увеличение жилищной застройки для комплексного решения проблемы с переселением людей из ветхого жилья?

— Да. Мы столкнулись с тем, что у нас очень низкий уровень жилищной застройки. Сегодня он составляет порядка 300 тысяч квадратных метров в год при существовавших ранее 450 тысячах квадратных метрах.

Мы ставим задачу в ближайшие год-два более чем в два раза увеличить застройку, что само по себе должно принести определенный приток в экономику области.

— Какие показатели экономического развития области в целом ожидаются в текущем году и прогнозируются на 2020 год?

— Валовый региональный продукт по итогам текущего года ожидается на уровне 533,6 миллиарда рублей. Предварительный прогноз на 2020 год делаем в 550 миллиардов. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года должен составить 104,3 процента к уровню 2018 года, это 468,8 миллиарда рублей. Прогнозный план на 2020 год – 479 миллиардов рублей.

Что касается инвестиций, в этом году прогнозируется порядка 106 миллиардов рублей, более 111 миллиардов – в следующем году. Вынужден отметить, что объем инвестиций сегодня находится на достаточно низком уровне. Мы должны создать оптимальные условия для их привлечения, изменить систему административных мер, ограничивающих деятельность инвесторов и их заинтересованность. Например, у нас есть колоссальная возможность развития сельского хозяйства, туризма.

— Сельское хозяйство – одна из важнейших для области отраслей. Какие инвестиции и на какие проекты планируется привлечь?

– Мы планируем реализовать порядка 150 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 30 миллиардов рублей на период до 2024 года. В растениеводстве запланировано 34 инвестпроекта с объемом инвестиций около 14 миллиардов рублей. Основные направления — выращивание овощей закрытого грунта, хранение и предпродажная подготовка растениеводческой продукции. В животноводстве 70 инвестиционных проектов на сумму около пяти миллиардов рублей. Для развития аквакультуры, рыбодобычи и переработки рыбного сырья запланирована реализация 32 инвестиционных проекта на три миллиарда рублей.

Хочу отметить, что в рамках инвестпроектов отрасли сельского хозяйства предусмотрено создание порядка 4,5 тысячи новых рабочих мест. Это важно для региона, где высок уровень латентной безработицы.

— Астраханские арбузы — довольно популярный в России бренд, планируется ли его продвигать в дальнейшем?

— Вообще, астраханские арбузы в какой-то отдельной рекламе не нуждаются. Мы, может быть, должны объемы нарастить и больше его распространять по всей стране. При этом хочу сказать, что у нас есть удивительные селекционные наработки – есть арбузы разных форм, цветов и вкусов. Я вот в этом году попробовал арбуз с белой мякотью и разными привкусами. Самый интересный был с привкусом ванили... Ассортимент будет увеличиваться. На прилавках в Астраханской области они уже есть. Что касается выхода за пределы региона, необходимо несколько лет, чтобы люди узнали, что есть такой продукт и он вкусный и безопасный.

— Рыба и икра тоже традиционно ассоциируются с Астраханской областью. Как идет развитие этих отраслей, есть ли проблемы?

— Объем выращивания товарной рыбы в текущем году планируется в 22,5 тысячи тонн, в том числе товарных осетровых – 1,6 тысячи тонн, производство пищевой икры осетровых рыб – 16 тонн. На сегодняшний день произведено 14 тонн икры осетровых, рост к 2018 году составил 117 процентов.

При этом мы озабочены состоянием популяции рыб. У нас сегодня уровень воды ниже среднегодового на два метра, при этом ее температура выше на четыре градуса, что на популяцию рыб благоприятного воздействия не оказывает.

Мы обозначили перед руководством страны необходимость формирования научно-технического совета, в который должны войти научные сообщества, гидропользователи, заинтересованные лица от представителей субъектов, находящихся по руслу реки Волги. Все это для того, чтобы решения по обслуживанию, пользованию Волго-Камским каскадом ГЭС принимались консолидированно и чтобы впредь не допускать ошибок с попусками воды. Думаю, что к паводковому периоду совет уже начнет действовать и мы в следующем году получим взвешенное решение по попуску воды.

— Месторасположение Астраханской области в Прикаспийской зоне дает свои преимущества и перспективы. Как вы оцениваете решение о проведении в регионе второго Каспийского экономического форума в 2021 году?

— Мероприятие такого уровня – большая честь для Астраханской области и мощный импульс для экономического и инфраструктурного роста. Это возможность показать красоту Астрахани всем прикаспийским государствам. У нас есть много объектов культурного наследия необычайной красоты, но некоторые из них находятся в удручающем состоянии. Конечно, до форума мы должны город преобразить – его фасады, здания.

Кроме того, мы рассчитываем на серьезное экономическое взаимодействие со всеми прикаспийскими государствами – развитие транспортной инфраструктуры, круизного сообщения, судостроительной отрасли.

— Расскажите, пожалуйста, о планах по созданию совместных круизных маршрутов с Туркменией. Какие еще страны Прикаспия, по-вашему, могут поддержать эту идею?

— Уже разработаны варианты маршрутов, планируемых в навигацию 2020 года, в том числе основной – из Астрахани по Каспийскому морю с заходом в порты Актау, Туркменбаши, Баку, Махачкала. Вопрос посещения туристической зоны "Аваза" и порта Туркменбаши я обсуждал с представителями Туркменистана.

Мы договорились, что с туркменской стороны будет определен туроператор, который выступит организатором туристических программ для пассажиров лайнера в период пребывания в Туркменистане. На прошлой неделе на эту тему мы разговаривали и с послом Казахстана. Уверен, что и Иран, и Азербайджан с энтузиазмом эту нашу идею и возможность круизного сообщения поддержат.

В целом интерес российских и иностранных туристов к новому круизному направлению большой. По данным ОАО "Мостурфлот" в 2020 году планируется осуществить три круиза по Каспийскому морю, ожидаемый турпоток составит порядка 1050 человек.

Астраханские корабелы возрождают круизный флот. По заказу ОАО "Мостурфлот" сейчас на заводе "Лотос" ведется строительство круизного судна международного класса — лайнера "Петр Великий".

— Другой флагманский судостроительный завод в Астрахани — "Красные Баррикады" — испытывал определенные трудности. Удалось ли вывести предприятие из кризиса?

— Нам удалось вывести предприятие из банкротства и рассчитаться с работниками, задолженность перед которыми исчислялась десятками миллионов рублей. Удалось достигнуть договоренностей с Объединенной судостроительной корпорацией, которая выкупила имущество предприятия и к началу августа закрыла долги перед сотрудниками. Сегодня есть перспективные заказы, которые, будем надеяться, "Красные Баррикады" начнут выполнять уже в конце этого года.

Планы по развитию судостроения в целом очень серьезные, мы рассматриваем эту отрасль как одну из основных в экономике. У "ОСК" есть намерение создать на нашей территории современный судостроительный кластер с участием трех предприятий: "Красные Баррикады", АСПО и судостроительный завод "Лотос".

— Как продвигается проект создания портовой особой экономической зоны и другие логистические проекты?

— Сейчас активно ведется работа по подготовке заявки на создание портовой особой экономической зоны, идет формирование земельных участков. В апреле было подписано соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта с ООО "ПЛК "Каспий". Планируются инвестиции порядка 14 миллиардов рублей в строительство частного порта на территории ОЭЗ для обработки контейнерных грузов, идущих по МТК "Север-Юг".

Проект будет реализовываться поэтапно. На первоначальном этапе перевозки грузов пойдут через причалы № 8 и 9 морского порта Оля – их оборудуют необходимой перегрузочной техникой за счет частного инвестора. Следующий этап предусматривает строительство нового грузового района на прилегающей к морскому порту Оля территории.

Формирование портовой особой экономической зоны – хороший импульс для развития припортовой территории: обработка и расфасовка грузов увеличит добавленную стоимость транспортируемого товара. То есть будут созданы благоприятные условия для бизнеса, в том числе и иностранного, и для создания припортового логистического центра. Развитие портовой зоны сможет увеличить транзит грузов.

— Какой объем инвестиций выделяется на разработку нефтяных месторождений на Каспии? Каковы перспективные разработки?

— В активах ПАО "ЛУКОЙЛ" на Северном Каспии учтены девять морских месторождений, в том числе шесть ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть": имени Корчагина, имени Филановского, имени Кувыкина, Хвалынское, 170-й километр, Ракушечное.

За шесть месяцев 2019 года объем освоенных капитальных вложений ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" составил 19,6 миллиарда рублей, это 75 процентов к аналогичному периоду 2018 года. Ожидаемый объем капитальных вложений в текущем году – 46,5 миллиарда рублей. Прогноз объема инвестиций на 2020 год – 48,6 миллиарда рублей.