ВС признал законным приговор поляку, пытавшемуся получить данные о С-300

Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019

Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Верховный суд России признал законным Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда о 14-летнем сроке в колонии для шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300, сообщает в понедельник ФСБ РФ.

Суд счел доказанным, что Радзаевски искал возможность получить "секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, чтобы незаконно вывести из в Польшу".

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В ходе следствия выяснилось, что иностранец действовал в интересах польской оборонной компании - ведущего поставщика национальных Вооруженных сил и спецслужб. Ее название в пресс-релизе не указывается.

Защита Радзаевски обжаловала приговор в Верховном суде РФ, пытаясь добиться переквалификации уголовного дела со статьи "Шпионаж" на статью "Покушение на контрабанду".

"Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша", - констатируется в релизе.

Теперь приговор вступил в законную силу.