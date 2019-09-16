Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T10:53Z
https://ria.ru/20190916/1558720851.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155589/58/1555895879_0:7:1379:782_1036x0_80_0_0_8529b10befb8d3a9953697a5b34cbeb6.jpg
РИА Новости

ВС признал законным приговор поляку, пытавшемуся получить данные о С-300

10:21 16.09.2019 (обновлено: 10:53 16.09.2019)
2294
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда о 14-летнем сроке в колонии для шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300, сообщает в понедельник ФСБ РФ.
Суд счел доказанным, что Радзаевски искал возможность получить "секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300, чтобы незаконно вывести из в Польшу".
В ходе следствия выяснилось, что иностранец действовал в интересах польской оборонной компании - ведущего поставщика национальных Вооруженных сил и спецслужб. Ее название в пресс-релизе не указывается.
Защита Радзаевски обжаловала приговор в Верховном суде РФ, пытаясь добиться переквалификации уголовного дела со статьи "Шпионаж" на статью "Покушение на контрабанду".
"Верховный Суд Российской Федерации, рассмотрев апелляционную жалобу и предоставленные стороной защиты доводы, признал законным и обоснованным решение Московского городского суда в отношении гражданина Республики Польша", - констатируется в релизе.
Теперь приговор вступил в законную силу.
В МИДе Польши РИА Новости ранее рассказали, что "находятся в контакте" с осужденным и его близкими и "оказывают им поддержку". Сам приговор российского суда в министерстве сочли необходимым не комментировать.
7802100
Обсудить 4
ЗРК С-300Верховный суд РФМосковский городской судПольшаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Зенитный ракетный полк Севфлота в Арктике перевооружили на ПВО С-400
РИА
Новости
Подводная лодка военно-морского флота СССР
NI рассказал о "сумасшедших планах НАТО" по борьбе с советскими подлодками
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Антиамериканский рисунок в Тегеране
МИД Ирана ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам
Лента
новостей
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МИД Китая прокомментировал атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Статуя Фемиды в суде
Житель Урала на поминках по жене зарезал бывшую сноху, убившую его сына
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин: к Киеву должны применяться санкции за невыполнение "Минска-2"
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Зарубежная премьера российского лайнера МС-21 пройдет в Стамбуле
Акция в Киеве с требованием декоммунизации названия Днепропетровской области
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
Спящий мужчина
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Самолет авиакомпании Глобус
Прокуратура назвала причиной ЧП с Boeing 737 в Краснодаре ошибку пилота
Газопровод Opal
Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL
Судебное заседание
На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
Лента новостейМолния