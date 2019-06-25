Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — добавил собеседник агентства.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Как сообщили в ФСБ, Радзаевски пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. При попытке совершения сделки его задержали с поличным.
Отмечается, что Радзаевски действовал в интересах польской организации - ведущего поставщика национальных вооруженных сил и спецслужб.
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