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РИА Новости

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Вчера, 12:05
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — добавил собеседник агентства.
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку его материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Как сообщили в ФСБ, Радзаевски пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300. При попытке совершения сделки его задержали с поличным.
Отмечается, что Радзаевски действовал в интересах польской организации - ведущего поставщика национальных вооруженных сил и спецслужб.
Гражданин Украины Константин Давыденко во время вынесения приговора в Верховном суде Крыма. 6 июня 2019
6 июня, 14:25
В Крыму украинца осудили за шпионаж
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