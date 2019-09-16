На Украине возбудили два дела после осквернения памятника жертвам Холокоста

"Следователями начато уголовное производство (дело – ред.) по статье "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", а также "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении на странице Нацполиции области в Facebook.

Санкция по первой статье предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, по второй - штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.