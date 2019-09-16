Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T12:54Z
https://ria.ru/20190916/1558720698.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/77/1441237745_0:194:2953:1855_1036x0_80_0_0_cfe8cf1f7f3842c544b59f3404e64794.jpg
РИА Новости

На Украине возбудили два дела после осквернения памятника жертвам Холокоста

10:15 16.09.2019 (обновлено: 12:54 16.09.2019)
777
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции
Сотрудники Украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники Украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Полиция возбудила два уголовных дела по факту осквернения памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области, сообщает в понедельник пресс-служба Нацполиции области.
Ранее глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что памятник осквернили в Николаевской области, на месте оставили записку, в которой упоминалось имя президента Украины Владимира Зеленского. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать случившееся.

"Следователями начато уголовное производство (дело – ред.) по статье "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", а также "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении на странице Нацполиции области в Facebook.

Санкция по первой статье предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, по второй - штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Могила Героя Советско Союза Николая Кузнецова, оскверненная неизвестными вандалами, на Холме Славы во Львове. 21 июня 2018
21 июня 2018, 14:15РИА Новости
Во Львове вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Кузнецова
320100
Обсудить 0
религияЭдуард ДолинскийВладимир ЗеленскийНиколаевская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Акция в Киеве с требованием декоммунизации названия Днепропетровской области
На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов
РИА
Новости
Режиссер Олег Сенцов во время встречи участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Сенцов заявил, что не увидел значительных перемен на Украине за пять лет
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин: к Киеву должны применяться санкции за невыполнение "Минска-2"
Задержанный гражданин Польши Мариан Радзаевски во время вынесения приговора в мосгорсуде. 25 июня 2019
ВС признал законным приговор поляку, пытавшемуся получить данные о С-300
Лента
новостей
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Американские военные наблюдают за уничтожением оружия и боеприпасов, захваченных у талибов
Талибы заявили о готовности продолжить диалог с США
Антиамериканский рисунок в Тегеране
МИД Ирана ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Экономическая интеграция с Белоруссией вызовет провокации, заявили в ГД
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине живущая на свалке 12-летняя девочка родила ребенка
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
МИД Китая прокомментировал атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислиц
На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Новак оценил возможность дефицита нефти после атаки на саудовские НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28На продажу спиртных напитков могут ввести новые ограничения
06:16В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
Лента новостейМолния