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РИА Новости

На Украине на оскверненном памятнике оставили "послание" Зеленскому

20:14 15.09.2019 (обновлено: 22:57 15.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Памятник на месте массового убийства евреев осквернили в Николаевской области Украины, на месте оставили записку, в которой упоминалось имя украинского президента Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье глава Украинского еврейского комитета.
"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, (бывшего министра транспорта Украины Евгения. — Прим. ред.) Червоненко и меня", — написал Долинский в Facebook, приведя послание, суть которого строится вокруг моратория на продажу земли.
На фото, приложенном Долинским, видно, что вандалы нарисовали на памятнике свастики.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступал против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийНиколаевская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И кто-то будет говорить, что на Украине нет фашистов?
15 сентября, 20:41
Vladimir Kazakov
4312104
Покупка земли вопрос количества денег,это понятно,но что пан Зе скажет за памятник?
15 сентября, 21:41
KKastitisrus
1210002
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