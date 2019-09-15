На Украине на оскверненном памятнике оставили "послание" Зеленскому

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Памятник на месте массового убийства евреев осквернили в Николаевской области Украины, на месте оставили записку, в которой упоминалось имя украинского президента Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье глава Украинского еврейского комитета.

"В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, (бывшего министра транспорта Украины Евгения. — Прим. ред.) Червоненко и меня", — написал Долинский в Facebook , приведя послание, суть которого строится вокруг моратория на продажу земли.

На фото, приложенном Долинским, видно, что вандалы нарисовали на памятнике свастики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.