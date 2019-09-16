На фестивале "Спасская башня-2019" выступили более 1,9 тысячи человек

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участниками Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который завершился в первый день осени, стали более 1,9 тысячи человек, сообщает пресс-служба проекта.

Фестиваль "Спасская башня" проходил на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Участие в нем приняли военные музыканты из 12 стран, в числе которых Египет, Италия, Китай, КНДР, Япония.

"Общее количество участников фестиваля (основная сцена и конный манеж) составило 1922 человека (включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижеров, флагоносцев и всадников). На Красную площадь в рамках вечерних представлений вышли 1835 человек. Самому старшему участнику фестиваля 78 лет. Это музыкант Военного образцового оркестра Почетного караула Лев Колокольцев. Всего 12 лет самому младшему участнику - Анастасии Горощенко из Международной команды кельтских танцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили организаторы события, оркестры задействовали в своих выступлениях более 1,4 тысячи музыкальных инструментов.

Грандиозный праздник в сердце столицы был бы невозможен без Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть" – постоянных партнёров и верных друзей "Спасской башни", которые оказывают всестороннюю поддержку Фестивалю, помогают ему развиваться и оставаться одним из самых масштабных международных проектов.

Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.