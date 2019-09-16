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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

На фестивале "Спасская башня-2019" выступили более 1,9 тысячи человек

10:09 16.09.2019 (обновлено: 10:34 16.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбразцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной Площади в Москве
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Участниками Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который завершился в первый день осени, стали более 1,9 тысячи человек, сообщает пресс-служба проекта.
Фестиваль "Спасская башня" проходил на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Участие в нем приняли военные музыканты из 12 стран, в числе которых Египет, Италия, Китай, КНДР, Япония.
Волынки, барабаны и салют: церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия) на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
1 из 15

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
2 из 15

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
3 из 15

Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
4 из 15

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Музыкальная группа "Хан-нури".

Музыкальная группа Хан-нури выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
5 из 15

Музыкальная группа "Хан-нури".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня".

Церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
6 из 15

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.

Французская певица Мирей Матье выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
7 из 15

Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
8 из 15

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Международная команда кельтских танцев.

Международная команда кельтских танцев выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
9 из 15

Международная команда кельтских танцев.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Военный симфонический оркестр Египта.

Военный симфонический оркестр Египта выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
10 из 15

Военный симфонический оркестр Египта.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан выступают на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
11 из 15

Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.

Оркестр альпийских стрелков Тридентина имени старшего капрала Андреа Моранди на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
12 из 15

Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Зрители на закрытии фестиваля "Спасская башня".

Зрители на трибунах на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
13 из 15

Зрители на закрытии фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
14 из 15

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".

Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
15 из 15

Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 15

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 15

Музыкальная группа "Хан-нури".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 15

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 15

Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 15

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 15

Международная команда кельтских танцев.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Военный симфонический оркестр Египта.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 15

Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
12 из 15

Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 15

Зрители на закрытии фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
14 из 15

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 15

Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Общее количество участников фестиваля (основная сцена и конный манеж) составило 1922 человека (включая музыкантов, солистов, танцоров, дирижеров, флагоносцев и всадников). На Красную площадь в рамках вечерних представлений вышли 1835 человек. Самому старшему участнику фестиваля 78 лет. Это музыкант Военного образцового оркестра Почетного караула Лев Колокольцев. Всего 12 лет самому младшему участнику - Анастасии Горощенко из Международной команды кельтских танцев", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как уточнили организаторы события, оркестры задействовали в своих выступлениях более 1,4 тысячи музыкальных инструментов.
Грандиозный праздник в сердце столицы был бы невозможен без Госкорпорации Ростех, АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" и ПАО "Транснефть" – постоянных партнёров и верных друзей "Спасской башни", которые оказывают всестороннюю поддержку Фестивалю, помогают ему развиваться и оставаться одним из самых масштабных международных проектов.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Новости культурыМосква
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