На фестивале "Спасская башня-2019" выступили более 1,9 тысячи человек

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).
Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).
Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.
Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.
Центральный военный оркестр Министерства обороны России.
Центральный военный оркестр Министерства обороны России.
Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.
Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня".
Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.
Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.
Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.
Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.
Зрители на закрытии фестиваля "Спасская башня".
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.
Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).
Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.
Центральный военный оркестр Министерства обороны России.
Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня".
Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.
Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.
Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.
Зрители на закрытии фестиваля "Спасская башня".
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.
Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".