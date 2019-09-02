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РИА Новости

Волынки, барабаны и салют: церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"

11:56 02.09.2019 (обновлено: 15:53 02.09.2019)
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В Москве завершился Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня. В этом году он собрал рекордное число участников. На Красной площади выступили 30 военных оркестров из 12 стран, в том числе из Китая, Италии, Японии, Норвегии, Египта, Турции, Северной и Южной Кореи. Официальным информационным агентством фестиваля выступила медиагруппа "Россия сегодня". Кадры красочной церемонии закрытия смотра — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия) на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
1 из 15

Военный Образцовый оркестр Почетного караула (Россия).

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
2 из 15

Военный оркестр Народной армии Корейской Народно-Демократической Республики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
3 из 15

Центральный военный оркестр Министерства обороны России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
4 из 15

Оркестр Азербайджанского высшего военного училища.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Музыкальная группа "Хан-нури".

Музыкальная группа Хан-нури выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
5 из 15

Музыкальная группа "Хан-нури".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня".

Церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
6 из 15

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.

Французская певица Мирей Матье выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
7 из 15

Французская певица Мирей Матье — специальная гостья торжественной церемонии закрытия.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
8 из 15

Международный кельтский оркестр волынок и барабанов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Международная команда кельтских танцев.

Международная команда кельтских танцев выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
9 из 15

Международная команда кельтских танцев.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Военный симфонический оркестр Египта.

Военный симфонический оркестр Египта выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
10 из 15

Военный симфонический оркестр Египта.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан выступают на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
11 из 15

Оркестр и рота Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.

Оркестр альпийских стрелков Тридентина имени старшего капрала Андреа Моранди на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
12 из 15

Оркестр альпийских стрелков "Тридентина" имени старшего капрала Андреа Моранди.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Зрители на закрытии фестиваля "Спасская башня".

Зрители на трибунах на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
13 из 15

Зрители на закрытии фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
14 из 15

Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Вооруженных сил Республики Беларусь.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".

Торжественная церемония закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
15 из 15

Праздничный салют на торжественной церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МоскваМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"Фото
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