Волынки, барабаны и салют: церемония закрытия фестиваля "Спасская башня"

В Москве завершился Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня. В этом году он собрал рекордное число участников. На Красной площади выступили 30 военных оркестров из 12 стран, в том числе из Китая, Италии, Японии, Норвегии, Египта, Турции, Северной и Южной Кореи. Официальным информационным агентством фестиваля выступила медиагруппа "Россия сегодня". Кадры красочной церемонии закрытия смотра — в фотоленте Ria.ru.