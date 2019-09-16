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РИА Новости

На Украине в рамках декоммунизации переименовали около тысячи городов

09:47 16.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве с требованием "декоммунизации" названия Днепропетровской области
Акция в Киеве с требованием декоммунизации названия Днепропетровской области
© РИА Новости / Стрингер
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Акция в Киеве с требованием "декоммунизации" названия Днепропетровской области. Архивное фото
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Почти тысячу городов и 52 тысячи улиц переименовали на Украине в рамках декоммунизации, сообщил в понедельник глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Декоммунизация стала реформой, по которой произошло крупнейшее в стране общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того - скверам, горам, рекам", - написал Вятрович на своей странице в Facebook в понедельник.
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С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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