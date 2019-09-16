СМИ назвали стоимость лечения в клинике, где может лежать Заворотнюк

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Cтоимость пребывания актрисы Анастасии Заворотнюк в больнице может достигать 20 тысяч евро, Cтоимость пребывания актрисы Анастасии Заворотнюк в больнице может достигать 20 тысяч евро, пишет kp.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Так, в центре, о котором идет речь, перед госпитализацией на счет пациента вносят депозит в размере от пяти до восьми тысяч евро, отметил собеседник издания, добавив, что необходимо доплачивать после того, как деньги уйдут на медицинские исследования. Кроме того, стоимость нахождения в реанимации начинается от тысячи евро в сутки.

По его словам, в клинике оказывают качественную помощь больным в любом состоянии.

"В тяжелых случаях всегда собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения", — пояснил врач.

В августе в СМИ написали о серьезном заболевании Заворотнюк. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали рак мозга (глиобластому).

Позже появились публикации о том, что актрису ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом ни сама артистка, ни ее представители не подтвердили информацию о заболевании. Директор Заворотнюк Стас Христов анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о своем самочувствии, однако не уточнил, когда оно состоится.