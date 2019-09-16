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РИА Новости
Культура

СМИ назвали стоимость лечения в клинике, где может лежать Заворотнюк

09:43 16.09.2019 (обновлено: 10:27 16.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Cтоимость пребывания актрисы Анастасии Заворотнюк в больнице может достигать 20 тысяч евро, пишет kp.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Так, в центре, о котором идет речь, перед госпитализацией на счет пациента вносят депозит в размере от пяти до восьми тысяч евро, отметил собеседник издания, добавив, что необходимо доплачивать после того, как деньги уйдут на медицинские исследования. Кроме того, стоимость нахождения в реанимации начинается от тысячи евро в сутки.
По его словам, в клинике оказывают качественную помощь больным в любом состоянии.

"В тяжелых случаях всегда собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения", — пояснил врач.

В августе в СМИ написали о серьезном заболевании Заворотнюк. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали рак мозга (глиобластому).
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Позже появились публикации о том, что актрису ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
При этом ни сама артистка, ни ее представители не подтвердили информацию о заболевании. Директор Заворотнюк Стас Христов анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о своем самочувствии, однако не уточнил, когда оно состоится.
Накануне он заявил, что ему запретили комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
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861490635
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