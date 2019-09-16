Иран намерен освободить британский танкер Stena Impero через несколько дней

ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Британский танкер Stena Impero, задержанный военными Ирана в июле, будет освобожден через несколько дней, осталось решить ряд бюрократических вопросов, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Судебный процесс по этом вопросу почти подошел к конечному этапу, остался ряд небольших бюрократических вопросов, которые будут решены в течение последующих нескольких дней, и с этого судна будет снят арест", - сообщил Мусави.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.