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РИА Новости

Иран намерен освободить британский танкер Stena Impero через несколько дней

09:28 16.09.2019
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
Танкер Stena Impero. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 сен – РИА Новости. Британский танкер Stena Impero, задержанный военными Ирана в июле, будет освобожден через несколько дней, осталось решить ряд бюрократических вопросов, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Судебный процесс по этом вопросу почти подошел к конечному этапу, остался ряд небольших бюрократических вопросов, которые будут решены в течение последующих нескольких дней, и с этого судна будет снят арест", - сообщил Мусави.
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Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.
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