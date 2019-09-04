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РИА Новости

Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера

10:42 04.09.2019 (обновлено: 10:56 04.09.2019)
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© Mehr News Agency/Morteza AkhoondiИранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
Иранские военнослужащие проверяют британский танкер Stena Impero, захваченный в Ормузском проливе
© Mehr News Agency/Morteza Akhoondi
ТЕГЕРАН, 4 сен – РИА Новости. Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
"Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана. Среди семерых отпущенных есть один гражданин России, электромеханик", - сообщил Ганенко.
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По его словам, на судне остается "минимум" экипажа, чтобы судно в случае необходимости могло выйти в море и начать плавать.
Ранее информацию о намерении отпустить семерых членов экипажа озвучил в эфире государственного телевидения официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, отметив, что среди них есть граждане Индии.
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