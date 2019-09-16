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РИА Новости

МИД Ирана ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам

09:22 16.09.2019 (обновлено: 10:01 16.09.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 сен - РИА Новости. Предложение американского сенатора рассмотреть возможность ударов по нефтяным объектам Ирана абсурдны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ходе пресс-конференции.
"Подобные заявления неуместны и абсурдны", - сообщил Мусави в ходе пресс-конференции.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время совместной пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Москве. 28 апреля 2018
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Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к властям по поводу обсуждения возможности ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации". Если слова прозвучали после того, как госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках с помощью дронов на НПЗ Саудовской Аравии. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМИД ИранаИранСШАВ мире
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