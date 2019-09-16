МИД Ирана ответил на заявления о возможных ударах США по нефтяным объектам

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет

В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран.