В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках с помощью дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии и пообещал привлечь Тегеран к ответственности, а также выделить резервы для стабилизации мирового рынка нефти.

"Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение. Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет мощным ударом для режима", — написал Грэм в Twitter.

В свою очередь, МИД Ирана назвал обвинения со стороны Вашингтона ложью. В свою очередь, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде предупредил, что две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий.

В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда. В результате была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства нефти в этой стране.