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РИА Новости

В сенате США предложили атаковать нефтяные объекты Ирана

04:18 15.09.2019 (обновлено: 10:02 15.09.2019)
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© REUTERS / SOCIAL MEDIAПожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco после налета беспилотника
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что властям США пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран "продолжит свои провокации".
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в атаках с помощью дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии и пообещал привлечь Тегеран к ответственности, а также выделить резервы для стабилизации мирового рынка нефти.

"Настало время для США положить на стол обсуждений атаку на иранские нефтеперерабатывающие предприятия, если они продолжат свои провокации или увеличат ядерное обогащение. Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более реальными, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет мощным ударом для режима", — написал Грэм в Twitter.

В свою очередь, МИД Ирана назвал обвинения со стороны Вашингтона ложью. В свою очередь, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде предупредил, что две базы США и один американский корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских военных, по которым будет нанесен удар в случае военных действий.
Добыча нефти
02:41РИА Новости
США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
В ночь на субботу на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда. В результате была приостановлена добыча 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки, что превышает половину производства нефти в этой стране.
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.
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Линдси ГрэмИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Можете считать меня сторонником теории заговора, но я не удивлюсь если выяснится, что "атаку дронов" спланировал и совершил кровавый амер-ский режим! Когда они хотят очередной раз нарушить международное право, то всегда действуют по одним и тем же лекалам: объявляют себя "пострадавшей стороной" и на правах обиженных творят что хотят. Примеры: Ирак, Ливия, Сирия и далее по списку. Тут еще интересное "совпадение": Израиль подначивает всех начать войну с Ираном! И сразу "атака дронов"....
15 сентября, 07:09
Дмитрий
6000026129
Надеюсь, что и на этот раз Трамп проявит благоразумие...
15 сентября, 06:13
VVitaliyTitov125
114653105
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