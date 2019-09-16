"Лукойл" стал крупнейшей частной компанией России по версии Forbes

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Журнал Журнал Forbes вновь поместил "Лукойл" на первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России.

Выручка корпорации в прошлом году составила 8,036 триллиона рублей — это более чем в четыре раза больше выручки "Сургутнефтегаза" (1,867 триллиона), который оказался на второй строчке.

Третье место в рейтинге с показателем 1,533 триллиона рублей заняла X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".

На четвертом — "Магнит" с выручкой 1,237 триллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров "Татнефть" с выручкой 910,5 миллиарда рублей.

Один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране, "Новатэк", занял шестое место — 831,8 миллиарда рублей.

Далее следуют металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (806,4 миллиарда рублей) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, 756,7 миллиарда рублей).

Девятое место у "Норильского никеля", его выручка достигла 733,1 миллиарда рублей.

Замыкает первую десятку группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибьюции и логистики товаров повседневного спроса (706,7 миллиарда рублей).

Всего в рейтинг вошли 200 частных компаний, общая рублевая выручка которых, по данным журнала, за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 триллиона рублей.

Из 200 участников рейтинга лишь 19 показали отрицательный результат по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что самый большой рост (в среднем на 60,2%), как и в прошлом году, продемонстрировали угольные компании. На втором месте со средним ростом 40,8% оказались строители — 2018 год стал рекордным по продажам квартир, отмечает издание.

Компании ранжируются по выручке 2018 года. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, для страховых компаний — суммированием чистых страховых премий и процентных доходов.