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РИА Новости

"Лукойл" стал крупнейшей частной компанией России по версии Forbes

09:00 16.09.2019 (обновлено: 10:59 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Журнал Forbes вновь поместил "Лукойл" на первое место в рейтинге крупнейших частных компаний России.
Выручка корпорации в прошлом году составила 8,036 триллиона рублей — это более чем в четыре раза больше выручки "Сургутнефтегаза" (1,867 триллиона), который оказался на второй строчке.
Третье место в рейтинге с показателем 1,533 триллиона рублей заняла X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".
На четвертом — "Магнит" с выручкой 1,237 триллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров "Татнефть" с выручкой 910,5 миллиарда рублей.
Михаил Гуцериев
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Один из крупнейших независимых производителей природного газа в стране, "Новатэк", занял шестое место — 831,8 миллиарда рублей.
Далее следуют металлургическая и горнодобывающая компания Evraz (806,4 миллиарда рублей) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК, 756,7 миллиарда рублей).
Девятое место у "Норильского никеля", его выручка достигла 733,1 миллиарда рублей.
Замыкает первую десятку группа компаний "Мегаполис", владеющая и управляющая активами в сфере дистрибьюции и логистики товаров повседневного спроса (706,7 миллиарда рублей).
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Всего в рейтинг вошли 200 частных компаний, общая рублевая выручка которых, по данным журнала, за год увеличилась на 22,2%, до 43,7 триллиона рублей.
Из 200 участников рейтинга лишь 19 показали отрицательный результат по сравнению с прошлым годом.
Отмечается, что самый большой рост (в среднем на 60,2%), как и в прошлом году, продемонстрировали угольные компании. На втором месте со средним ростом 40,8% оказались строители — 2018 год стал рекордным по продажам квартир, отмечает издание.
Компании ранжируются по выручке 2018 года. Для банков эквивалент выручки рассчитывался как сумма процентных и комиссионных доходов и дохода от страховой деятельности, для страховых компаний — суммированием чистых страховых премий и процентных доходов.
Предпочтение отдано данным по МСФО. За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями, также использовались данные Федеральной налоговой службы России и Росстата, представленные в системе СПАРК.
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ЛУКОЙЛРосстатНоватэкРоссия
Популярные комментарии
Почти все из перечисленных Forbes компаний являются иностранными резидентами,пополняющими бюджеты других стран.Построенные поколениями россиян эти объекты обеспечивают социальный уровень иностранных граждан,чьи предки не вложили ни копейки в их создании.А бюджет РФ пополняется все возрастающими поборами рядовых граждан в виде повышения акцизов,оплаты ЖКХ,тарифов на проезд,и прочих изобретений в виде платы за капитальный ремонт и повышения пенсионного возраста.Граждане поддерживают бюджет,оплачивают МВД и Росгвардию а заодно и получают от этой Росгвардии "на орехи",если эти граждане вдруг выразят свое неудовольствие.Вот итог правления Ельцина-Путина.
16 сентября, 09:32
19george65
800005
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