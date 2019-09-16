Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Объем транзита газа через украинскую территорию растет после того, как "Газпром" по решению Суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока", свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов. До ограничения доступа "Газпрома" к OPAL в будние дни этот показатель составлял в среднем 145,4 миллиона кубов.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.