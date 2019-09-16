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РИА Новости

Транзит газа через Украину вырос после решения Суда ЕС по OPAL

08:33 16.09.2019
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© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : PAL Gastransport GmbH & Co. KG
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Объем транзита газа через украинскую территорию растет после того, как "Газпром" по решению Суда ЕС потерял возможность к бронированию дополнительных мощностей газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока", свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.
Так, по данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через станцию "Вельке Капушаны", которая является пограничным пунктом между Словакией и Украиной (так называемый ужгородский коридор), на понедельник выросла до 154,7 миллиона кубов. До ограничения доступа "Газпрома" к OPAL в будние дни этот показатель составлял в среднем 145,4 миллиона кубов.
Газопровод Opal
15 сентября, 08:47РИА Новости
OPAL раздора. "Приятный газовый сюрприз" для Украины и проблема для Европы
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
Поставки по газопроводу OPAL российская компания снизила с субботы, при этом слегка увеличив прокачку газа через газопровод Nel. Этот газопровод также принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью, чем OPAL.
Газопровод OPAL
14 сентября, 22:04РИА Новости
Газопровод OPAL
73161477
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OPAL (газопровод)Северный потокГазпромЕвросоюзПольшаУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
С 1 января 2020 года прекратится. Газпром закачивает по максимуму что бы пройти зимний период без украинского транзита.
16 сентября, 08:37
Стас Титов
900001
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