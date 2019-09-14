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РИА Новости

"Газпром" снизил поставки через OPAL

09:40 14.09.2019 (обновлено: 14:33 14.09.2019)
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© Depositphotos / KoddaТрубопровод
Трубопровод
© Depositphotos / Kodda
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.
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Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона кубов в час.
Вместе с тем на 0,3 миллиона кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода NEL, который вместе с OPAL принимает российский газ из "Северного потока".

Решение Суда ЕС

Ранее Суд Евросоюза рассмотрел жалобу польских властей и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям OPAL. При принятии решения судебная инстанция сослалась на нарушение принципа энергетической солидарности.
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Решение Еврокомиссии позволяло российской компании дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, участвуя в соответствующих аукционах. Согласно европейским нормам, "Газпром" по умолчанию может рассчитывать лишь на 50 процентов транзитных мощностей этой трубы, или на 12,8 миллиарда кубов.
Компания и российские власти готовят ответ на решение суда. Как подчеркнул глава Минэнерго Алексей Новак, ограничения повлияют на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также коснутся европейской энергобезопасности. Вице-премьер Дмитрий Козак допустил, что Москва обжалует вердикт Суда Евросоюза.
OPAL — соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы трубопровод-отвод. Он доставляет голубое топливо по Германии до границы с Чехией.
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OPAL (газопровод)ГазпромЕвросоюзРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Европа, и в том числе немцы, всем своим видом, чуть ли не открыто заявляют, что им не нужен дешевый газпромовский газ, а А Газпром один чёрт лезет, как назойливый таракан. Ну не надо им дешевый, пусть берут у Америки дорогой. Пусть потом удорожает себестоимость их производств, их товаров. Китайцы и американцы сильно этому "огорчаться".
14 сентября, 10:03
НЕНикита Ермаков
139802013
Ничо, зато Сила Сибири вводится в эксплуатацию - там наверстаете, и вообще, чем больше будет поставлено в Китай, тем менее интерсным становится Европа как покупатель, почувствовав это в серьёз, Европа сама попросит не бросать её, вообще Европа сильно напоминает стареющую женщину с остатками былой красоты, уменьшение внимания и холодное обращение - вылечит её спесь, меньше ухаживать надо...
14 сентября, 09:48
sneg_karl
142400014
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