"Газпром" снизил поставки через OPAL

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Сегодня утром немецкое Федеральное сетевое агентство сообщило, что ограничения на доступ российской компании к газопроводу, принимающему голубое топливо из "Северного потока", вступили в силу.

Поставки снизились примерно на 0,6 миллиона кубов в час.

Вместе с тем на 0,3 миллиона кубов в час увеличились транзитные мощности газопровода NEL, который вместе с OPAL принимает российский газ из "Северного потока".

Решение Суда ЕС

Ранее Суд Евросоюза рассмотрел жалобу польских властей и отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям OPAL. При принятии решения судебная инстанция сослалась на нарушение принципа энергетической солидарности.

Решение Еврокомиссии позволяло российской компании дополнительно транспортировать до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, участвуя в соответствующих аукционах. Согласно европейским нормам, "Газпром" по умолчанию может рассчитывать лишь на 50 процентов транзитных мощностей этой трубы, или на 12,8 миллиарда кубов.

Компания и российские власти готовят ответ на решение суда. Как подчеркнул глава Минэнерго Алексей Новак, ограничения повлияют на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также коснутся европейской энергобезопасности. Вице-премьер Дмитрий Козак допустил, что Москва обжалует вердикт Суда Евросоюза.