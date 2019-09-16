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РИА Новости

СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной

07:31 16.09.2019 (обновлено: 10:02 16.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовое месторождение во Львовской области Украины
Газовое месторождение во Львовской области Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поставки газа из России в Евросоюз в 2020 году могут осуществляться без заключения контракта с Украиной, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к запланированным на 19 сентября трехсторонним переговорам.
Речь может идти о контрактовании "Газпромом" мощностей в газотранспортной системе Украины на краткосрочный и среднесрочный периоды. В публикации уточняется, что инициатором может выступить Брюссель.
Как отмечается, такая схема возможна на основании взятых на себя Киевом обязательств по имплементации европейских энергетических норм в национальное законодательство.
Источник РБК в российской компании пояснил, что "Газпрому" этот сценарий подойдет, но все будет зависеть от цены резервирования.
Улица Киева
14 сентября, 15:02РИА Новости
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Переговоры о транзите

В конце 2019 года истекают действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину. Определенности относительно их будущего пока нет.
Вопрос о новом соглашении обсуждается в ходе трехсторонних встреч России, Украины и Еврокомиссии, последняя прошла в январе.
ЕК предложила сторонам заключить новый транзитный договор сроком на десять лет. В частности, была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которые участвуют в модернизации украинской ГТС.
В Москве, в свою очередь, заявили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России.
Дело – труба!
13 сентября, 17:01РИА Новости
Дело – труба!
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Ситуация на УкраинеГазпромЕврокомиссияЕвросоюзРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Газпром уже вложил в оба северных и южно-турецкий потоки 80мрд.долларов! за эти деньги могли бы газифицировать всю Сибирь и наладить там жизнь людей и производства, разместить структурные проекты и новые предприятия!! Вместо этого стали давить хохлов и прогибаться под Германией и Турцией! Я не понимаю столь тонкой политики, когда наших исторических врагов, унёсших сотни миллионов русских жизней, надо обеспечивать ресурсами. Это больше походит на оккупацию и репарации, чем на Россию.
16 сентября, 08:34
Валерий Томанцев
921261116
А зачем вообще заключать контракт на транзит газа через Украину, когда его можно продавать на границе, а с транзитом пущай европейцы мучаются...
16 сентября, 08:49
АНА. Н.
12020009
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