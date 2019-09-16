СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Поставки газа из России в Евросоюз в 2020 году могут осуществляться без заключения контракта с Украиной, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к запланированным на 19 сентября трехсторонним переговорам.
Речь может идти о контрактовании "Газпромом" мощностей в газотранспортной системе Украины на краткосрочный и среднесрочный периоды. В публикации уточняется, что инициатором может выступить Брюссель.
Как отмечается, такая схема возможна на основании взятых на себя Киевом обязательств по имплементации европейских энергетических норм в национальное законодательство.
Источник РБК в российской компании пояснил, что "Газпрому" этот сценарий подойдет, но все будет зависеть от цены резервирования.
Переговоры о транзите
В конце 2019 года истекают действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину. Определенности относительно их будущего пока нет.
Вопрос о новом соглашении обсуждается в ходе трехсторонних встреч России, Украины и Еврокомиссии, последняя прошла в январе.
ЕК предложила сторонам заключить новый транзитный договор сроком на десять лет. В частности, была озвучена позиция, что объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которые участвуют в модернизации украинской ГТС.
В Москве, в свою очередь, заявили, что контракт должен быть коммерчески интересным и для России.
13 сентября, 17:01РИА НовостиДело – труба!