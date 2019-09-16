В Минтруде готовят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Отмечается, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

"На предприятиях <…> работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным", — пояснил замминистра.

Засельский добавил, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели, по его словам, можно будет сделать, когда схему испытают на большом количестве компаний, поскольку эксперимент в рамках лишь одного предприятия будет безрезультатным.

Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.

Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.

В свою очередь, согласно опросу , большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.