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РИА Новости

В Минтруде готовят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели

05:49 16.09.2019 (обновлено: 14:19 16.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков  / Перейти в фотобанкСотрудники офиса за работой. Архивное фото
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
Отмечается, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.

"На предприятиях <…> работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным", — пояснил замминистра.

Засельский добавил, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели, по его словам, можно будет сделать, когда схему испытают на большом количестве компаний, поскольку эксперимент в рамках лишь одного предприятия будет безрезультатным.
Сотрудник в офисе
12 сентября, 12:08РИА Новости
Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку

Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".
"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.
Сотрудники в офисе
15 сентября, 08:00РИА Новости
Все за и против четырехдневной рабочей недели
Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.
В свою очередь, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.
Также спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Подготовить соответствующие законопроекты могут по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями.
Делу — время, потехе — тоже
Вчера, 14:19РИА Новости
Делу — время, потехе — тоже
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Петр ЗасельскийМинистерство труда и социальной защиты РФМинистерство экономического развития РФРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Капитализм наступает. Четырехдневка возможна лишь при 32-часовой рабочей неделе и сохранении уровня з/п. Но боюсь что будет как всегда, обуют народ как с песнионным возрастом например.
16 сентября, 05:53
ЛКЛысый Кучерявый
439118033
Положительно будет то,что народ меньше будет болтать на рабочем месте,это дисциплинирует и создает индивидуальность в психологии,вместо стадности.
16 сентября, 06:00
nnatasha.alimova
68221144332
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